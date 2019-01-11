​Ortaokul'da Skandal Olay, Görüntüleri Ortaya Çıktı

-Ortaokul'da skandal olay
-Güçlü öğrenciler, zayıf öğrencilere saldırıyor
Bodrum Katında Sürekli Kavga
Olay, İstanbul Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi'nde bulunan bir ortaokul içinde yaşandı. İddiaya göre, ortaokulun içerisindeki öğrenciler okulun bodrum katında sürekli olarak kavga ediyor. Kız öğrencilerin birbirleri ile kavgası ise başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydediliyor. Yaşanan olayda çevrede hiçbir sorumlu öğretmenin olmadığı ise dikkatlerden kaçmadı.
Güçlü Öğrenciler Zayıf Öğrencilere
Velilerin iddiasına göre aynı okulda defalarca kez benzer olaylar yaşandı. Yine yetkililerin konuyla ilgilenmediği ifade eden veliler, genellikle güçlü öğrencilerin zayıf öğrencilere şiddet uyguladığını ileri sürdü.
Saç Başa Kavga Ettiler
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ilkinde, bir kız öğrencinin diğerini tehdit ettiği ve sonrasında saç saça baş başa kavga ettikleri görülüyor. Görüntülerin devamında ise yine kız öğrencilerin kavga etmesi ve diğer öğrencilerin ayırmaya çalışmaları görülüyor.
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