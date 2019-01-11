​Aleyna Tilki O Urfalı ile Aşk Mı Yaşıyor?

Şahin Kendirci ile Aşk Mı Yaşıyor?

Böyle Şeyler Bize Ters

Şarkıları kadar yaptıklarıyla da konuşulan ünlü pöçü Aleyna tilki’nin ismi aşk dedikodularına karıştıGenç popçu Aleyna Tilki ile 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'nin aşk yaşadığı iddia edildi.Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Şahin Kendirci, "Aleyna Tilki'nin sesini, şarkıcılığını beğeniyorum ama kendisiyle tanışmadım. Şimdi ailem yanımda. Onların yanında konuşmaya utanıyorum. Böyle şeyler bize ters ' dedi.