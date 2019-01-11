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Bu haber 11 Ocak 2019 15:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milyonlarcasını Bedavaya Dağıtacağız Dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti il Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milyonlarcasını Bedavaya Dağıtacağız Dedi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesajlar

-Milyonlarcasını promosyon olarak dağıtacak

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylona, naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Şimdi bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz ve bunları bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. AK Parti'nin her seçimi bir imtihan olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, “Kolay imtihan olmaz. AK Parti kurulduğu günden beri sürekli bir imtihan içindedir. Milletimizle irtibatımız seçimden seçime değil, süreklidir, her andır. Millete seçimden seçime giden partilere dikkat edin, hiçbir zaman bulundukları yerin ötesine geçemezler. İktidara ulaşmayı, milletin gönlüne girerek başaramayacaklarını görenlerin uzun süredir uyguladıkları bir taktik var. Bunlar kendi projelerini, vizyonlarını anlatarak milletin desteğini almaya çalışmak yerine sadece AK Parti'yi ve onun temsilcisi olarak gördükleri şahsımızı hedef alıyorlar.



Hatta işi Türkiye'ye zarar verme pahasına bu hedeflerine ulaşmayı kendilerine meşru görecek kadar ileri götürdüler. Geçtiğimiz 5-6 yılda yaşadığımız hadiseler bize yerli ve milli duruş sahipleriyle günübirlik politikaları için ülkenin ve milletin sırtına hançer vurmayı göze alabilenlerin farkını çok iyi göstermiştir. Seçim ittifakları da bu yaklaşımlar çerçevesinde şekillendi. Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kazanımlarına darbe vurmaya çalışanlara geçit vermeyenler var, diğer tarafta ise terör örgütleriyle kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar var. Bunlar amaçları uğrunda her türlü yalana, iftiraya, çarpıtmaya başvurmaktan çekinmezler. Maalesef mayası bozuk bir kesim adeta tüm hayatlarını, ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır” ifadelerini kullandı.

 

“2018 büyümesi tahminlerin üzerinde olacak”

Türkiye'nin maruz kaldığı kur ve faiz saldırısını anımsatan Erdoğan, “Böyle bir durumda ülkesini ve milletini sevenlerin yapması gereken ekonomilerine dört elle sarılmaktır. Peki, bizde ne yapılıyor. Eskiden beri belli muhalefet partisinin borazanlığını yapan bir gazete Türkiye ekonomisini hedef alan yalan yanlış birçok şeyle bu saldırılarını sürdürüyor. Manşetlerde de güya habercilik yapıyor ama aslında yaptığı işin adı tetikçiliktir. Güya ekonomimizin 2019'da daha kötüye gideceğini ima ederek kendince ülkemize kurşun sıkıyor. Türkiye ekonomisi üzerinde kara bulutlar toplamaya çalışanların daha önceki tahminleri ve gerçekleşenler de ortada. 2017 yılında Türkiye'nin yüzde 3-3,5 büyüyeceğini söylediler, biz 7,4 büyüdük. Kur-faiz-enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak. İlk 3 çeyrekte yüzde 4,5 büyümeyi yakaladık. 2019 yılı içinde ilkelerini dengeleme, disiplin ve değişim diye ifade ettiğimiz yeni ekonomi programımız çerçevesinde zaten gayet gerçekçi büyüme hedefleri koyduk. Bu hedeflerin çok üzerine çıkacağımızı umuyorum. Türkiye'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş bir ülke gibi göstermenin gayretiyle yanıp tutuşanlara bir kez daha derslerini vereceğiz. İhracatta ve turizmde rekorlar kırdığımız bir yılı geride bıraktık. Sosyal güvenlik açığımızı öngörülenin yarısının bile altında kapattık” açıklamasını yaptı.


 

“Bay Kemal sözcülerini iyi seç”

Cumhuriyet Halk Partisi'nin enflasyonla ilgili açıklamalarına karşın verileri paylaşan Erdoğan, “Ana muhalefetin sözcüsü falan çıktılar bir şeyler konuşuyorlar. Diyorlar ki; AK Parti dönemi enflasyonda en yüksek orana çıkılan dönem. 14 yıla baktığımızda ilk 3 yıl Anavatan Partisi'nin tek başına iktidarı var. Enflasyona bakıyoruz sene 1989 enflasyon oranı 64,3, 90'a bakıyoruz 60,4, 91'e bakıyoruz 71,1. Ve geliyoruz koalisyon. Fakat şu anda CHP, SHP'nin bizimle alakası yok demeye başladı. Bunların birbirinden farkı var mı? Biz kargayı sesinden tanırız. DYP-SHP sene 1992 enflasyon 66, 93'te enflasyon oranı 71,1, 94 yine DYP-SHP 30 yılın rekoru 120,3. 95 yılına geliyoruz 76,1. Refah-Doğru Yol iktidarına geliyoruz 79,8. 97 yılında Anavatan-DSP 99,1. 98 yılına geliyoruz 69,7 Anavatan-DSP. 99'da üçlü bir koalisyon var, DSP de içinde 68,8. 2000 yılında yine üçlü koalisyon 39. 2001 yılına geliyoruz üçlü bir koalisyon 68,5. 2002 yılına geliyorum yine üçlü bir koalisyon 29,8. 14 yılın ortalaması 70,3. Şimdi bizim dönemimize geliyoruz. Tamamı zaten tek parti iktidarı. 2003 12,7, 2004 9,4, 2005 7,7, 2006 9,7, 2007 8,4, 2008 10,1, 2009 6,5, 2010 6,4, 2011 10,5, 2012 6,2, 2013 7,4, 2014 8,2, 2015 8,8, 2016 8,5, 2017 11,9, 2018 20,3. Yani bizim iktidarlarımızda 2018'de enflasyon en yüksek seviyeye çıkmış. Bunun dışında belli bir dönemde zaten tek haneli olarak görmüşüz. Bu 16 yılın ortalaması ise 9,5. Bizden önce 14 yılın ortalaması küsuratını söylemiyorum 70, bizimki ise 16 yılın ortalaması 9,5. Bay Kemal, sözcülerini iyi seç.”


 

“Sahayı asla boş bırakmayacağız”

“Bugün milli gelirde satın alma paritesine göre 13'üncü olan Türkiye yıl sonunda inşallah bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini kaldırıp pencereden aşağı atarlar, o güçleri varsa tabii” diyerek sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hatta uluslararası ekonomi kuruluşlarından birisi Türkiye'nin 2030 yılında satın alma paritesine göre beşinciliğe kadar yükselebileceğini söylüyor. Bunları felaket tellallığından başka bir şey bilmeyen o gazetelerde okuyamaz, o siyasetçilerin ağzından duyamazsınız. Bizlere düşen görev, bu iftira ve karamsarlık simsarlarına karşı geçtiğimiz 16 yılda yaptıklarımızı milletimize tekrar tekrar anlatarak, bundan sonra yapacaklarımızı her fırsatta ifade ederek mücadeleyi sürdürmektir. Sahayı boş bıraktığımız anda bunların iftiraları her tarafı kaplar. Sahayı asla boş bırakmayacağız. Söylenen her yalana, atılan iftiralara gerçeklerle cevabımızı vereceğiz” dedi.

 

“Seçimlerde milyonlarca bez torba ve fileyi promosyon olarak dağıtacağız”

Seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle meydanlarda olacaklarını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
“Çevreci parti AK Parti. Şu anda ana muhalefet yine naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylona, naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Şimdi bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz ve bunları bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Belki söylemekte biraz acele ettim ama söyleyeyim ki birileri bu işi alıp götürmesin. Ana muhalefet varsın naylon poşet dağıtıversin, kim çevreci millet görecek. Doğayla, toprakla bütünleşecek olan bez ve fileyle bu yola çıkacağız. Öyle kampanyalar yapmışlar ki kenevirin üretildiği bir ülke keneviri üretemez olmuş. Bunun üretimini süratle önümüzdeki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kampanyaları bunu üst düzeye çıkaracak ve geri dönüşler almaya başladım bu konuşmalardan sonra. Özellikle çevrecilik adına bu işi başarmamız lazım.”
 

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