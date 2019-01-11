Kornaya Bastı Diye Linç Ediliyordu

-Niye Korna çaldın Kavgası
-Sürücüler birbirine girdi
Kornaya Basınca Olanlar Oldu
Taksim Meydanı'nda çalışan bir sarı dolmuş sürücüsü, önündeki başka bir sarı dolmuşun ilerlememesine tepki göstererek kornaya basınca olanlar oldu. Basılan korna sonrasında 2 sürücü sinirlerine hakim olamayarak birbirleriyle tartışmaya başladı.
Kavgayı Ayırmaya Çalıştılar
Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine sürücüler arasında kavga çıkarken, kavgayı gören yolcular ve çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmak için uzun süre uğraştı. Araya polislerin girmesiyle birlikte sürücü dolmuşuna binerek olay yerinden ayrılmak istedi. Tam bu sırada sinirlerine hakim olamayan sürücü aracın yoluna geçerek tekrar tartışmayı sürdürdü.
Vatandaş Görüntüledi
Çevrede bulunan vatandaşların öfkeli sürücüyü yoldan çekmesiyle birlikte diğer sürücünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi. Yaşanan bütün bu olay ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yorum Yap