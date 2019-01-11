​Ankara’dan Haber Var, Urfa’daki Bu Arsalar 5 Yıllığına Kiralanacak

TOKİ Satışa Sundu

Açık Arttırma ile Satılacak

- TOKİ 29 ilde 161 arsayı satışa sunduTOKİ, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat illerinde toplam 1 milyon 593 bin 654 metrekare büyüklüğündeki 161 adet arsayı satışa sundu. Ayrıca Şanlıurfa Eyyübiye’de yaklaşık 9 bin 500 metrekarelik imarsız arsa 5 yıl süre ile kiralanacak.Muhammen bedeli yaklaşık 962 milyon TL olan arsalar “açık artırma” yöntemi ile satılacak.Arsalar konut, gelişme konut, villa konut, ticaret, turizm tesis, rekreasyon alanı, özel eğitim, özel sağlık, rehabilitasyon merkezi, konut dışı kentsel çalışma, çok işlevli merkez, sosyal ve kültürel tesis, akaryakıt istasyonu, tarım imarlı ve imarsız arsalardan oluşuyor. Müzayede 29 Ocak Salı günü saat 13.30’da TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak. Satışa sunulan arsalardan bazılarının özellikleri şöyle:"İstanbul: Başakşehir Kayabaşı’nda özel sağlık, özel eğitim, İkitelli’de, Çatalca Muratbey’de, Eyüpsultan Göktürk’te, Arnavutköy Taşoluk’ta ve Sultanbeyli Battalgazi’de konut niteliğinde imarlı arsalar.Ankara: Gölbaşı Kızılcaşar’da villa konut, Etimesgut Yapracık’ta konut, Çankaya Çayyolu’nda gelişme konut alanı, Mamak’ta ticaret, akaryakıt istasyonu, Sincan Temelli’de konut, Beypazarı’nda konut niteliğinde imarlı arsalar.İzmir: Çiğli’de, Foça’da, Menderes’te konut, Urla’da çok işlevli merkez alanı niteliğinde imarlı arsalar.Antalya: Kemer Çamyuva’da konut, Konyaaltı Arapsuyu’nda toplu konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.Balıkesir: Ayvalık Küçükköy’de konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.Diyarbakır: Yenişehir Üçkuyu’da konut alanı niteliğinde imarlı arsalar.Elazığ: Merkezde konut ve ticaret alanı niteliğinde imarlı arsalar.Kocaeli: Dilovası’nda konut, gelişme konut diğer tarım niteliğinde imarlı ve imarsız arsalar.Mersin: Erdemli’de turizm tesis, Mezitli’de konut niteliğinde imarlı arsalar.Muğla: Bodrum ve Datça’da konut niteliğinde imarlı arsalar.”Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.