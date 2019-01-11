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Bu haber 11 Ocak 2019 12:50:00 Tarihinde eklenmiştir.

​O Mahallede Yaşayan Kimse Kalmadı

Gizemli kazının yapıldığı ‘kırmızı ev’ kaderiyle baş başa bırakıldı.

​O Mahallede Yaşayan Kimse Kalmadı

-Gizemli Kazı Bitti-
-Kazı 1 yıl 9 ay sürdü

 

Kazı Alanı Kapatıldı

Mersin’in Tarsus İlçesi 82 Evler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı 9 ay önce sona ermiş ve alan kapatılmıştı. Kırmızı evin sahipleri ise henüz ortaya çıkmadı. Kazı alanının yakınında bulunan evlerin büyük bir kısmı zarar görmüş, binalarda içli, dışlı irili ufaklı çatlaklar oluşmuştu. Mahalle sakinleri kazı bittikten sonra çatlakların devam ettiğini, mağdur olduklarını, devlet yetkililerinden yardım beklediklerini söylüyor. 


 

Basıl ile Konuşmaya Çekiniyorlardı

Mahalle sakinleri basın mensuplarına konuşmaya çekinirken, mahallede sessizlik hakim, evin bulunduğu sokakta endişeli bekleyiş sürüyor. Kazı çalışması 9 ay evvel bitmesine rağmen vatandaşların mağduriyetinin giderilmediğini dile getiren ve kameraya konuşmayan vatandaşlar, çaresizlik içinde beklediklerini ifade ettiler.
Kazı alanının yakınında bulunan evlerdeki çatlakların devam ettiği görüldü.


 

Mahalle Halkı Terk Etti

Tarsuslu vatandaşlardan Murat Gölge, "Buradaki evlerin büyük bir kısmı çatladı. Kazı bittikten sonra herhangi bir işlem yapılmadı. Mahalle halkı da burayı terk etmiş vaziyette. Evler ve sokaklar sessiz bir şekilde bomboş" dedi.


 

Kimse Ne Olacağını Bilmiyor

Ufuk Aktan ise, "Burası bir süre önce yetkililer tarafından kazılmıştı. Mahalle halkı evleri boşaltmak zorunda kaldı. Gördüğünüz gibi mahallede yaşayan kimse yok. Ne olacak kimse bilmiyor" diye konuştu.  
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