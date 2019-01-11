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Bu haber 11 Ocak 2019 12:10:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Çiğ Köfte İşletmeler Zincirinin Sahibi Gözaltında

Ünlü çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, yapılan bir soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

​Çiğ Köfte İşletmeler Zincirinin Sahibi Gözaltında

-FETÖ’nin Finans yapılanmasına soruşturma
-Ünlü çiğ köfte markasının sahibi gözaltına alındı

 

Finans Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüyordu. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda bir operasyon düzenledi. 


 

Komagene Çiğ Köftenin Sahibi Gözaltında

Komagene çiğ köfte işletmeler zincirinin sahibi olan ve hakkında FETÖ'den yakalama kararı bulunan Murat Sivrikaya'nın evinin önünde gözaltına alındığı öğrenildi. Sivrikaya'nın üzerinden sahte kimlik çıktığı da iddia edildi. Sivrikaya, yakalanmasının ardından emniyete götürüldü. 
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