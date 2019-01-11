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Bu haber 11 Ocak 2019 11:40:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Ankara Karıştı, Şanlıurfa Aday Adayları Listesinde Kriz

AK Parti'de merakla beklenen Şanlıurfa ilçe adayları kulislere düştü. Bu adaylar, seçmenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak bazı milletvekilleri, kendilerine yakın isimleri aday göstermek için AK Parti Genel Merkezine giderek, baskı kurdukları öğrenildi.

​Ankara Karıştı, Şanlıurfa Aday Adayları Listesinde Kriz

-Ankara liste konusunda karıştı
-Şanlıurfa Belediye Başkan Adayları Belli Oldu

 

Erdoğan, Bazı Belediye Başkanlarını Çizdi

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe adaylarının kim olacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Zeynel Abidin Beyazgül'ü aday gösteren AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Şanlıurfa ilçe adaylarının isimleri de belli oldu. Her ne kadar resmi açıklama olmasa da AK Parti'nin, mevcut bazı belediye başkanlarını çizdiği görülüyor. 

 

Kulislere düşen listeye göre; 

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 
Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, 
Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, 
Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla 
Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'ın aday gösterilmediği görülüyor. 



Kulislere düşen AK Parti İlçe adaylarının isimleri şöyle oluştu; 
Eyyübiye: Mehmet Kuş, 
Haliliye: Mehmet Canpolat, 
Karaköprü: Metin Baydilli, 
Akçakale: Mehmet Yalçınkaya, 
Birecik: Muharrem Atmaca, 
Bozova: Suphi Aksoy, 
Ceylanpınar: Abdullah Aksak, 
Halfeti: Şeref Albayrak (Kaymakam), 
Harran: Mehmet Özyavuz, 
Hilvan: Aslan Ali Bayık, 
Suruç: Mustafa Yüksel, 
Siverek: Şeyhmus Aydın, 
Viranşehir: Salih Ekinci. 


 

Aday İsimleri Kabul Gördü 

Kulislere düşen AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının isimleri, gerek AK Parti teşkilatlarında gerekse sivil toplum kuruluşu ve seçmen tarafından kabul görerek, memnuniyetle karşılandı. AK Pati Genel Merkezi tarafından muhtemelen belediye başkan adayları olarak gösterilecek bu isimlere karşı ciddi bir tepki olmadı. Bazı ilçelerde mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmemesi tepki ile karşılansa da yerine gösterilen adayların, halk tarafından bilinir ve tanınır olması bu tepkileri dindiriyor. 


 

Milletvekilleri Devreye Girdi 

Bu arada AK Parti Şanlıurfa ilçe adaylarının kulislere yansımasının ardından Ankara'da sıcak saatlerin yaşandığı öğrenildi. AK Parti Genel Merkezine giden bazı milletvekilleri, birkaç ilçenin ilçe belediye başkan adayının değişmesi için baskı kurduğu iddia ediliyor. Milletvekillerinin, değişmesini istedikleri ilçelerde kendilerine yakın isimleri belediye başkan adayı göstermeyi istedikleri öğrenildi. 


 

Resmi Açıklama Cumartesi Günü 

AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları 12 Ocak Cumartesi günü 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Aday Tanıtım Toplantısı' ile açıklanacak. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da katılacak. 

(Kaynak: Şanlıurfa Olay)
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