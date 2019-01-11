​Ankara Karıştı, Şanlıurfa Aday Adayları Listesinde Kriz

Erdoğan, Bazı Belediye Başkanlarını Çizdi

Kulislere düşen listeye göre;

Eyyübiye:

Haliliye:

Karaköprü:

Akçakale:

Birecik:

Bozova:

Ceylanpınar:

Halfeti:

Harran:

Hilvan:

Suruç:

Siverek:

Viranşehir:

Aday İsimleri Kabul Gördü

Milletvekilleri Devreye Girdi

Resmi Açıklama Cumartesi Günü

(Kaynak: Şanlıurfa Olay)

-Ankara liste konusunda karıştı-Şanlıurfa Belediye Başkan Adayları Belli Oldu31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Şanlıurfa ilçe adaylarının kim olacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Zeynel Abidin Beyazgül'ü aday gösteren AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Şanlıurfa ilçe adaylarının isimleri de belli oldu. Her ne kadar resmi açıklama olmasa da AK Parti'nin, mevcut bazı belediye başkanlarını çizdiği görülüyor.Fevzi Demirkol,Mehmet Ekinci,Abdulhakim Ayhan,Faruk Pınarbaşı,Menderes AtillaResul Yılmaz'ın aday gösterilmediği görülüyor.Kulislere düşen AK Parti İlçe adaylarının isimleri şöyle oluştu;Mehmet Kuş,Mehmet Canpolat,Metin Baydilli,Mehmet Yalçınkaya,Muharrem Atmaca,Suphi Aksoy,Abdullah Aksak,Şeref Albayrak (Kaymakam),Mehmet Özyavuz,Aslan Ali Bayık,Mustafa Yüksel,Şeyhmus Aydın,Salih Ekinci.Kulislere düşen AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının isimleri, gerek AK Parti teşkilatlarında gerekse sivil toplum kuruluşu ve seçmen tarafından kabul görerek, memnuniyetle karşılandı. AK Pati Genel Merkezi tarafından muhtemelen belediye başkan adayları olarak gösterilecek bu isimlere karşı ciddi bir tepki olmadı. Bazı ilçelerde mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmemesi tepki ile karşılansa da yerine gösterilen adayların, halk tarafından bilinir ve tanınır olması bu tepkileri dindiriyor.Bu arada AK Parti Şanlıurfa ilçe adaylarının kulislere yansımasının ardından Ankara'da sıcak saatlerin yaşandığı öğrenildi. AK Parti Genel Merkezine giden bazı milletvekilleri, birkaç ilçenin ilçe belediye başkan adayının değişmesi için baskı kurduğu iddia ediliyor. Milletvekillerinin, değişmesini istedikleri ilçelerde kendilerine yakın isimleri belediye başkan adayı göstermeyi istedikleri öğrenildi.AK Parti Şanlıurfa ilçe adayları 12 Ocak Cumartesi günü 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Aday Tanıtım Toplantısı' ile açıklanacak. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da katılacak.