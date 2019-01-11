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Bu haber 11 Ocak 2019 09:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

​5 Kişilik Aile Yedikleri Yemekten Zehirlendi

5 kişilik bir aile yedikleri yemek sonucu zehirlenerek hastanelik oldu.

​5 Kişilik Aile Yedikleri Yemekten Zehirlendi

-Yedikleri yemek zehirledi
 

Yedikleri Yemekten Zehirlendiler

Olay, merkez Yıldırım İlçesi Akçağlayan Mahallesinde 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yedikleri yemek sonucu aile fertlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi meydana geldi. Durumu fark eden komşuları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından zehirlenen aile fertlerini ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine götürdü.
 
 

Aile Taburcu Edildi

Zehirlenen aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu ve tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 
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