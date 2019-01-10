HSK, Çok Sayıda Hakim Ve Savcıyı İhraç Etti

-HSK, FETÖ irtibatı Nedeniyle 17 Hakim ve Savcıyı Meslekten İhraç EttiHSK Genel Kurulu toplantısında, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen 17 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verildi. İhraç edilen hakim ve savcıların listesi şöyle:"Ankara Batı Savcısı Ferhat Sarıkaya, Mersin Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut, Adana Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu, Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Habip Nişancı, İstanbul Hakimi Caner Kahraman, Manavgat Hakimi Feyza Temizkan, Gebze Hakimi Lokman Kambur, Şanlıurfa Hakimi Yakup Tatlı, Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebalı, Yatağan Hakimi Ergül Bala, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı, Adana Hakimi Ayşe Atalay, Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar, Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuba Şule Kızıltoprak, Germencik Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya, Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeler."Şemdinli soruşturmasındaki usulsüzlüklerinden dolayı meslekten ihraç edilen Ferhat Sarıkaya, FETÖ iltisakı nedeniyle ikinci kez meslekten ihraç edildi.