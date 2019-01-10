Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 10 Ocak 2019 20:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Giysi Yardımı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı.

Urfa’da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Giysi Yardımı

-50 öğrenciye mont, kazak, bere, eldiven, çanta gibi kışlık giyecek yardımı yapıldı



Uluslararası yardım derneği olan Yedi Başak yardım derneği, Ahmet Arif Ortaokulunda eğitim-öğretim gören ve maddi imkanları yetersiz olan ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye mont, kazak, bere, eldiven, çanta gibi kışlık giyecek yardımında bulundu.
Okulun konferans salonunda yapılan bir törenle dağıtımı yapılan yardımlar için, öğrenciler ve velileri teşekkür etti.

 

Okuyan 50 Öğrenciye Kışlık Giysi Yardımı Yapıyoruz

Siverek yedi başak temsilci Abdulgafur Elçi yaptığı açıklamada, ”Dünyada ve Türkiye’de birçok ihtiyaç sahibi insana yardımlarımız oluyor. Siverek’te kışa girmeden önce dört yüz öğrenciye kışlık yardımı yapmıştık, bugünde Ahmet Arif Ortaokulunda okuyan 50 öğrenciye kışlık giysi yardımı yapıyoruz. Gönül isterdi ki tüm okullarda ve ihtiyaç sahibi öğrencilere desteğimiz ulaşsın ama imkânlar dahilinde bunu yapıyoruz. Bizden desteğini esirgemeyen yedi başak derneği merkezine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

 

Yedi Başak Yardım Derneğine Teşşekür Etiler

Yardım yapılan Gülcan Çakırkaya,” Yedi Başak Yardım derneğinden ağabeyler buraya gelip bize yardımda bulundular, kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Urfa’da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Giysi Yardımı
Urfa’da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Giysi Yardımı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giysi yardımı yapıldı.
Urfa'da Polisler Öğrencilere Polislik Mesleğini Anlattı
Urfa'da Polisler Öğrencilere Polislik Mesleğini Anlattı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde polis mesleğini seçmeyi düşünen öğrencilere, polisler tarafından meslek tanıtıldı.
Urfa'da Dolandırıcılık Yapan 15 Kişi Tutuklandı
Urfa'da Dolandırıcılık Yapan 15 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda, kimlik avı yöntemi ile internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
​Son Dakika Urfa’da Kaza, Zırhlı Araç Arabayı Metrelerce Sürükledi
​Son Dakika Urfa’da Kaza, Zırhlı Araç Arabayı Metrelerce Sürükledi
Şanlıurfa - Diyarbakır yolu üzerinde meydana gelen kaza korku dolu anlar yaşattı.
Urfa’da Bomba Paniği, Vatandaş Büyük Korku Yaşadı
Urfa’da Bomba Paniği, Vatandaş Büyük Korku Yaşadı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan paniğin sebebi ise patlayan trafo oldu. trafonun patlamasını bomba sanan vatandaşlar, sesin trafodan geldiğini öğrenince rahatladılar.
​Urfa’da Görev Yapan Öğretmen Gözaltına Alındı
​Urfa’da Görev Yapan Öğretmen Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’da görev yapan öğretmen jandarma tarafından gözaltına alındı. Öğretmenin gözaltına alınmasının sebebi ise, sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü propagandası yapması oldu.
​Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
​Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
Şanlıurfa’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
​Son Dakika… Urfa’da Evler Tahliye Ediliyor
​Son Dakika… Urfa’da Evler Tahliye Ediliyor
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak ve kar yağışları nedeniyle dere taştı, güvenlik amacıyla 3 ev tahliye edildi.
Urfa’da Mahsur Kalan 20 Kişiye Ulaşmak İçin Çabaladılar
Urfa’da Mahsur Kalan 20 Kişiye Ulaşmak İçin Çabaladılar
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kar ve tipi nedeniyle Diyarbakır yolu trafiğe kapanırken içerisinde yaklaşık 20 kişinin olduğu 1 yolcu minibüsü ile 4 otomobil yolda mahsur kaldı. Yol açma çalışması yapan ekipler yaklaşık 5 saattir mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
Urfa'da İsyan! Polis Araya Girdi
Urfa'da İsyan! Polis Araya Girdi
Kendilerinin sürekli oyalandığını dile getiren vatandaşlar bir araya gelerek isyan ettiler. Şanlıurfa’da İŞKUR tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 9 aylık geçici iş için açılan bin kişilik kontenjana 5 bin kişi başvurdu. Başvuru sonrası belirlenen tarihte kura çekiminin yapılacağı binanın önüne gelen vatandaşlar, evrak yetişmediği gerekçesiyle kura ertelenince duruma tepki gösterdi.
Urfa’da Silahlı Banka Soygunu
Urfa’da Silahlı Banka Soygunu
Şanlıurfa'da bir banka şubesine giren silahlı kişi ya da kişiler, özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bir miktar parayı alarak kaçtı
Urfa’da Tarihi Kalenin Surları Yağışlara Dayanamadı
Urfa’da Tarihi Kalenin Surları Yağışlara Dayanamadı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan kalenin surları yağışlara dayanamayarak yıkıldı. Kalenin çevresinde bulunan evlerdeki vatandaşlar korku içinde yaşıyor.
​VALİ ERİN’DEN TEBRİK
​VALİ ERİN’DEN TEBRİK
​Cezaevinden Film Gibi Firar
​Cezaevinden Film Gibi Firar
Haber Az Önce Geldi, İşte Şanlıurfa’nın Çatı Adayı
Haber Az Önce Geldi, İşte Şanlıurfa’nın Çatı Adayı
​Türkiye’de İlk! Rus Belediye Başkan Adayı
​Türkiye’de İlk! Rus Belediye Başkan Adayı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:32
Öğle
12:39
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿