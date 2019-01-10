Bu haber 10 Ocak 2019 16:45:49 Tarihinde eklenmiştir. Urfa’da Elektrik Kesintileri Esnafı Çileden Çıkardı Şanlıurfa'da, sık sık elektriklerinin kesildiğini ileri süren esnaf Sarayönü ana caddesini trafiğe kapattılar. -Urfalı esnflar isyanda Şanlıurfa'da, elektriklerinin sık sık kesildiğini ileri süren esnaf ,Sarayönü ana caddesini trafiğe kapattılar. Sarayönü ana caddesini toplanan, esnaflar slogan atarak isyan etti. Yetkililerden Yardım Bekliyoruz Urfa’lı esnaflar sık sık kesilen ve saatlerce gelmeyen elektrik yüzünden çalışamaz duruma geldiklerini dile getirerek Sorunun çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdiler.
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