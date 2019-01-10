Korkunç Ölüm! Karı Koca Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Balkona Merdiven Dayayarak İçeri Girip Kapıyı Açtılar

- Düzce’de 3 kişi sobadan zehirlendi 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi tedavi altındaOlay, Düzce Ağa Mahallesi 2015. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Aksu’ya ait evde ısınmak üzere yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiler. Komşularının haber alamaması üzerine polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.Kapının kapalı olması nedeniyle komşuları balkona merdiven dayayarak içeri girip kapıyı açtılar. Polis ekipleri ile sağlık ekipleri içeri girdiklerinde Celal Aksu ile eşi Türkan Aksu ve kızı Nebile Aksu’yu baygın halde buldular. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm çabalara rağmen Celal ve Türkan Aksu hayatını kaybederken kızı Nebile Aksu ise ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken yakınları sinir krizi geçirdi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.