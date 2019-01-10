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Bu haber 10 Ocak 2019 16:15:38 Tarihinde eklenmiştir.

Devlet Hastanesinde Ücretsiz Tıraş Hizmeti

Devlet Hastanesinde yatan erkek hastalar için ücretsiz tıraş hizmeti verilmeye başlandı.

Devlet Hastanesinde Ücretsiz Tıraş Hizmeti

-Hiçbir ücret talep edilmeden hastaların öz bakımları yapılıyor



Hastanenin farklı servislerinde yatarak tedavi gören hastaların bilgileri, servis görevlileri tarafından hastane berberine bildirildikten sonra, hiçbir ücret talep edilmeden hastaların öz bakımları yapılıyor. ‘Hastane Berberi’ uygulamasıyla ile ilgili hastane yönetimince yapılan yazılı açıklamada, “Hastanemiz bünyesinde Toplum Yararına Programlar kapsamında göreve başlayan berberimiz, yatan hastalarımızın öz bakımlarını ve saç sakal kesimi gibi ihtiyaçlarını karşılayarak hem tıbbi bakım anlamında hem de moral olarak iyileşmelerine katkı sağlıyor.

 

Kişisel Bakımlarını Yapamayacak Durumda Olan Hastalarımız Mevcut

Özellikle yoğun bakım servisimizde yatağa bağımlı ve kişisel bakımlarını yapamayacak durumda olan hastalarımız mevcut, bu hastalarımızın bakımları bizim için son derece önem arz ediyor. Karaman Devlet Hastanesi olarak hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmetlerini vermenin yanı sıra hastalarımızın motivasyonlarının yükselmesi, kendilerini daha iyi hissederek sağlıklarına bir an önce kavuşmaları otelcilik hizmetlerimiz açısından çok önemlidir” denildi.

 
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