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Bu haber 10 Ocak 2019 14:45:05 Tarihinde eklenmiştir.

Emniyet Uyarı! 155'i Arayın

İl Emniyet Müdürlüğü resmi İnternet sitesi üzerinden açıklama yaparak ‘nitelikli dolandırıcılık’ uyarısında bulundu.

Emniyet Uyarı! 155'i Arayın

-Emniyet Müdürlüğünden ‘dolandırıcılık’ uyarısı

 Yapılan açıklamada, “Yazılı ve görsel medyada 'Tanker Bank' adı altında saadet zinciri oluşturularak üyelerine yüksek meblağda para kazanabilecekleri vaadi ile gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık haberleri yansımıştır.

 

155 Polis İmdat Hattını Arayın

 Vatandaşlarımızın maddi ve manevi kayba uğramaması için gerek internet üzerinde gerekse sosyal hayatta zenginlik vaat eden kuruluş ve şahıslara itibar edilmemesi, bunlara karşı dikkatli olunması, herhangi bir olay ve mağduriyetle karşılaşılması durumunda derhal 155 Polis İmdat hattına ihbarda bulunulması önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur” denildi.

 
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Emniyet Uyarı! 155'i Arayın
Emniyet Uyarı! 155'i Arayın
İl Emniyet Müdürlüğü resmi İnternet sitesi üzerinden açıklama yaparak ‘nitelikli dolandırıcılık’ uyarısında bulundu.
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