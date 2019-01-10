Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 10 Ocak 2019 13:45:13 Tarihinde eklenmiştir.

Türkiye Sebzeyi 2 Ay Daha Pahalı Yiyecek

Türkiye’nin örtü altı sebze üretim merkezi Antalya’da soğuk hava verimi düşürdü. Toptancı haline ürün girişi yüzde 50 azalırken, fiyatlarda ise artış yaşandı.

Türkiye Sebzeyi 2 Ay Daha Pahalı Yiyecek

- Antalya’da hava soğudu, üretim düştü, hal sessizliğe büründü
-Havaların soğuk gitmesiyle birlikte toptancı haline ürün girişinde yüzde 50 azalma oldu



Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde fiyatları etkilemeye başladı. Antalya’nın Aksu, Serik, Kumluca, Gazipaşa ve Demre ilçelerinde hava sıcaklığının 2 dereceye inmesiyle birlikte örtü altı üretim yapan çiftçilerin don nöbeti başladı. Havaların soğuk gitmesiyle birlikte ürünlerin olgunlaşma süreci de yavaşladı. Hale başta domates ve patlıcan olmak üzere ürün girişinde yüzde 50’lik bir azalma oldu. Bir taraftan masraflar diğer taraftan azalan ürün ve soğuk nedeniyle kamyonların yolda kalması Antalya Hali’ni de etkiledi. Haldeki tüccar ve işçiler dükkanlarının önünde otururken, patates ve soğan satıcıları soğuk havada kurdukları sobayı yakıp, müşteri bekledi.

 

Çiftçi Serayı Isıtıyor

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, havaların soğuk gitmesiyle birlikte örtü altı sebze üretiminde bir düşüş yaşandığını belirtti. Aralık ve ocak aylarında verimin en düşük seviyeye indiğini dile getiren Akcan, "Soğuk hava tüm ülkede olduğu gibi Antalya’da da etkili oldu. Bu da doğal olarak seralardaki üretime yansıdı. İnsanlar bugün evlerini zor ısıtırken, çiftçi dönümlük seralarını ısıtmak zorunda kalıyor. Isıtmadığı zaman don olayı gerçekleşir. Ardından hale hiç ürün gelmez olur" dedi.


 

Hava Soğudu, Üretim Düştü

Çiftçinin ısıtmada kullandığı odun ve kömürün ciddi şekilde zamlandığından yakınan Nevzat Akcan, "Üretim maliyeti yüzde yüz arttı. Bugün hale neredeyse hiç ürün girmedi. Çünkü çiftçimiz günlerdir seralarını ısıtmak için çalışıyor. Herkes 'ürünler pahalı’ diyor. Ama girdi maliyetlerini kimse hesaplamıyor. Sıcak havalarda dönümünden 500 kilo patlıcan topladığımız seradan bu havalarda 50 kilo zor topluyoruz. Fiyatı 6 lira olsa bize ne kazandırır. Üretim düştü. Ürün azlığından dolayı sebze pahalılığı iki ay daha devam eder. Domates halde 3-4 lira bandında. Şubat 15’e kadar bu durum devam eder. Domates üretiminin artması ise Nisan'ın ilk haftasını bulur" dedi. İhracatın da çok az olduğunu dile getiren Akcan, "Herhangi bir yere aşırı ihracat yapma sonucu ürün fiyatı artmadı. Ürün az. Tüccar da dükkan önlerinde oturuyor" ifadelerine yer verdi.

 

Klimalı Araçlarla Sevkiyat

Komisyoncu Ahmet Çay ise havaların soğuk olmasından dolayı hale ürün girişinin azaldığını kaydetti. Antalya’dan İstanbul, Ankara ve Bursa’daki şubelerine kamyonlarla ürün gönderdiğini ifade eden Çay, "Ürün az ama fiyatlar yanı. Domatesin fiyatı bugün 4 ile 5 lira arasında değişiyor. Yolar kötü ve buzlu olmasına rağmen özel olarak paketlediğimiz ürünleri klimalı kapalı kasa araçlarla bin kilometrelik yolu gidebiliyoruz" dedi.
Halde domates 3 TL 80 kuruş, salatalık 3 TL, patlıcan 5.5 TL, sivri biber 5.5 TL, kabak 3 TL 20 kuruştan satılıyor.


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Kardeşinin Kimliği İle Kendini Öldürdü
Kardeşinin Kimliği İle Kendini Öldürdü
Kendisini abisi olarak tanıtıp belediye yetkililerine öldüğü şeklinde anons yaptıran şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Feci Olay! Aydınlatma Lambası Ana Yola Devrildi
Feci Olay! Aydınlatma Lambası Ana Yola Devrildi
Şiddetli lodos sebebiyle ana yola devrilen aydınlatma lambası park halindeki bir araca zarar verdi.
Türkiye Sebzeyi 2 Ay Daha Pahalı Yiyecek
Türkiye Sebzeyi 2 Ay Daha Pahalı Yiyecek
Türkiye’nin örtü altı sebze üretim merkezi Antalya’da soğuk hava verimi düşürdü. Toptancı haline ürün girişi yüzde 50 azalırken, fiyatlarda ise artış yaşandı.
Gülebak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Gülebak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolasıyla bir mesaj yayımladı
Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Kaza Yaptı: 14 Yaralı
Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Kaza Yaptı: 14 Yaralı
Bir minibüsün, römorkunda tarım işçilerini taşıyan traktöre arkadan çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.
Köylüler Yakaladı, Kaymakamın Talimatıyla Doğaya Bırakıldı
Köylüler Yakaladı, Kaymakamın Talimatıyla Doğaya Bırakıldı
Köylüler tarafından yakalanıp Kaymakam Erkan Kaçmaz’ın girişimleri sonucu tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.
Engelli Vatandaşı Donmaktan Bekçiler Kurtardı
Engelli Vatandaşı Donmaktan Bekçiler Kurtardı
Toplu taşıma araçlarının sefer saatini iki dakikayla kaçıran engelli vatandaşı -6 derecede donmak üzereyken bekçiler buldu
Belediye Başkanından Sünnet Olan Çocuklara Hediye Bisiklet
Belediye Başkanından Sünnet Olan Çocuklara Hediye Bisiklet
Belediye Başkanı 2005’ten beri geleneksel hale getirdiği sünnet ziyaretlerinde çocuklara bisiklet hediye ediyor.
İnşaat İşçilerinin Kaldığı Yatakhanelerde Yangın Çıktı
İnşaat İşçilerinin Kaldığı Yatakhanelerde Yangın Çıktı
İşçilerin sabah işbaşı yapması sonrası çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı! Bazı Kadrolarda Değişikliğe Gidildi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı! Bazı Kadrolarda Değişikliğe Gidildi
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
AK Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı Tarihi Belli Oldu
AK Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı Tarihi Belli Oldu
AK Parti Şanlıurfa İlçe belediye başkan aday tanıtım toplantısı Şanlıurfa'da yapılacak.
Kızıldemir, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı
Kızıldemir, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı
Haliliye belediye başkan aday adayı İsa Kızıldemir, Çalışan Gazeteciler gününü kutladı
​VALİ ERİN’DEN TEBRİK
​VALİ ERİN’DEN TEBRİK
​Cezaevinden Film Gibi Firar
​Cezaevinden Film Gibi Firar
Haber Az Önce Geldi, İşte Şanlıurfa’nın Çatı Adayı
Haber Az Önce Geldi, İşte Şanlıurfa’nın Çatı Adayı
​Türkiye’de İlk! Rus Belediye Başkan Adayı
​Türkiye’de İlk! Rus Belediye Başkan Adayı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:32
Öğle
12:39
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿