Türkiye Sebzeyi 2 Ay Daha Pahalı Yiyecek

Çiftçi Serayı Isıtıyor

Hava Soğudu, Üretim Düştü

Klimalı Araçlarla Sevkiyat

- Antalya’da hava soğudu, üretim düştü, hal sessizliğe büründü-Havaların soğuk gitmesiyle birlikte toptancı haline ürün girişinde yüzde 50 azalma olduTüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde fiyatları etkilemeye başladı. Antalya’nın Aksu, Serik, Kumluca, Gazipaşa ve Demre ilçelerinde hava sıcaklığının 2 dereceye inmesiyle birlikte örtü altı üretim yapan çiftçilerin don nöbeti başladı. Havaların soğuk gitmesiyle birlikte ürünlerin olgunlaşma süreci de yavaşladı. Hale başta domates ve patlıcan olmak üzere ürün girişinde yüzde 50’lik bir azalma oldu. Bir taraftan masraflar diğer taraftan azalan ürün ve soğuk nedeniyle kamyonların yolda kalması Antalya Hali’ni de etkiledi. Haldeki tüccar ve işçiler dükkanlarının önünde otururken, patates ve soğan satıcıları soğuk havada kurdukları sobayı yakıp, müşteri bekledi.Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, havaların soğuk gitmesiyle birlikte örtü altı sebze üretiminde bir düşüş yaşandığını belirtti. Aralık ve ocak aylarında verimin en düşük seviyeye indiğini dile getiren Akcan, "Soğuk hava tüm ülkede olduğu gibi Antalya’da da etkili oldu. Bu da doğal olarak seralardaki üretime yansıdı. İnsanlar bugün evlerini zor ısıtırken, çiftçi dönümlük seralarını ısıtmak zorunda kalıyor. Isıtmadığı zaman don olayı gerçekleşir. Ardından hale hiç ürün gelmez olur" dedi.Çiftçinin ısıtmada kullandığı odun ve kömürün ciddi şekilde zamlandığından yakınan Nevzat Akcan, "Üretim maliyeti yüzde yüz arttı. Bugün hale neredeyse hiç ürün girmedi. Çünkü çiftçimiz günlerdir seralarını ısıtmak için çalışıyor. Herkes 'ürünler pahalı’ diyor. Ama girdi maliyetlerini kimse hesaplamıyor. Sıcak havalarda dönümünden 500 kilo patlıcan topladığımız seradan bu havalarda 50 kilo zor topluyoruz. Fiyatı 6 lira olsa bize ne kazandırır. Üretim düştü. Ürün azlığından dolayı sebze pahalılığı iki ay daha devam eder. Domates halde 3-4 lira bandında. Şubat 15’e kadar bu durum devam eder. Domates üretiminin artması ise Nisan'ın ilk haftasını bulur" dedi. İhracatın da çok az olduğunu dile getiren Akcan, "Herhangi bir yere aşırı ihracat yapma sonucu ürün fiyatı artmadı. Ürün az. Tüccar da dükkan önlerinde oturuyor" ifadelerine yer verdi.Komisyoncu Ahmet Çay ise havaların soğuk olmasından dolayı hale ürün girişinin azaldığını kaydetti. Antalya’dan İstanbul, Ankara ve Bursa’daki şubelerine kamyonlarla ürün gönderdiğini ifade eden Çay, "Ürün az ama fiyatlar yanı. Domatesin fiyatı bugün 4 ile 5 lira arasında değişiyor. Yolar kötü ve buzlu olmasına rağmen özel olarak paketlediğimiz ürünleri klimalı kapalı kasa araçlarla bin kilometrelik yolu gidebiliyoruz" dedi.Halde domates 3 TL 80 kuruş, salatalık 3 TL, patlıcan 5.5 TL, sivri biber 5.5 TL, kabak 3 TL 20 kuruştan satılıyor.