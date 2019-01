Gülebak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Gülebak, mesajında basın mensuplarının her zaman yanında olacaklarını vurgulayarak, şu ifadelerde devam etti “Her alanda bulunan ve canı pahasına en sağlıklı bilgiyi halka sunmak adına gündüzünü gecesine katarak çalışan gazeteciler her zaman zor şartlar altında çalıştığını söyledi"10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı Kanun ile yürürlüğe girerek, basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve Çalışan Gazeteciler Günü, olarak kabul edilmiştir, bu vesileyle Basınımız, geçmişten günümüze kadar önemli bir gelişme göstererek, yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da etkinliğini her geçen gün artırmakta olup demokrasimizin güçlenmesine katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmede, şüphesiz en büyük pay gece gündüz demeden sahada görevini fedakârca yapan basın çalışanlarına aittir. Dünyada yapılan her mesleğin güzel ve zorlu yanları vardır ama bazı meslekler vardır bu konuda bir tık daha öndedir. İşte onlardan bir tanesi de gazetecilik mesleğidir. Her alanda bulunan ve canı pahasına en sağlıklı bilgiyi halka sunmak adına gündüzünü gecesine katarak çalışan gazeteciler her zaman zor şartlar altında çalışmışlardır. Maddi ve manevi olarak hayatından farakat eden basın mensubu arkadaşlarımız ne kadar kutsal ve önemli bir mesleği icra ettiklerinin de farkındalar.Şanlıurfa'nın yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine de önemli katkılar sağlayan ulusal ve yerel basın çalışanlarının bu güne kadar gösterdikleri başarı ve gayreti, bundan sonra da aynı hassasiyetle göstereceklerine inanıyorum Gazeteci arkadaşların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor görevlerinde başarılar diliyorum