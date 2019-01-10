Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 10 Ocak 2019 11:15:21 Tarihinde eklenmiştir.

Belediye Başkanından Sünnet Olan Çocuklara Hediye Bisiklet

Belediye Başkanı 2005’ten beri geleneksel hale getirdiği sünnet ziyaretlerinde çocuklara bisiklet hediye ediyor.

Belediye Başkanından Sünnet Olan Çocuklara Hediye Bisiklet

-Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde ziyaret ediyor.
- Sünnet olan çocuklara bisiklet hediye ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018’de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar’da ikamet edenleri, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde ziyaret ediyor. Belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye ediliyor.

 

Hepsini Randevu Sistemiyle Ziyaret Ediyoruz

Başkan Çetin, yıllardır bu uygulamaya devam edip gönüllere dokunduklarını ve hemşehrilerinin kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı memnun olduğunu belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyemiz bu sene de çok sayıda çocuğumuzu sünnet ettirdi. Sünnet olan yavrularımızın listelerini ve iletişim bilgilerini Tebessüm Çarşımız tespit ediyor. Hepsini tek tek randevu sistemiyle ziyaret ediyoruz, bisikletlerini hediye ediyoruz. Bina ve mahalledeki hemşehrilerimizle hasbıhal edip taleplerini dinliyoruz. 31 Mart’tan sonra da Pursaklar’da istikrarın devam etmesi için hemşehrilerimizden destek ve dua istiyoruz. İnşallah birlik, beraberlik içinde bunlar devam edecek ve Pursaklar hep
tebessüm edecek” dedi.



 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Kardeşinin Kimliği İle Kendini Öldürdü
Kardeşinin Kimliği İle Kendini Öldürdü
Kendisini abisi olarak tanıtıp belediye yetkililerine öldüğü şeklinde anons yaptıran şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Feci Olay! Aydınlatma Lambası Ana Yola Devrildi
Feci Olay! Aydınlatma Lambası Ana Yola Devrildi
Şiddetli lodos sebebiyle ana yola devrilen aydınlatma lambası park halindeki bir araca zarar verdi.
Türkiye Sebzeyi 2 Ay Daha Pahalı Yiyecek
Türkiye Sebzeyi 2 Ay Daha Pahalı Yiyecek
Türkiye’nin örtü altı sebze üretim merkezi Antalya’da soğuk hava verimi düşürdü. Toptancı haline ürün girişi yüzde 50 azalırken, fiyatlarda ise artış yaşandı.
Gülebak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Gülebak'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolasıyla bir mesaj yayımladı
Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Kaza Yaptı: 14 Yaralı
Tarım İşçilerini Taşıyan Traktör Kaza Yaptı: 14 Yaralı
Bir minibüsün, römorkunda tarım işçilerini taşıyan traktöre arkadan çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.
Köylüler Yakaladı, Kaymakamın Talimatıyla Doğaya Bırakıldı
Köylüler Yakaladı, Kaymakamın Talimatıyla Doğaya Bırakıldı
Köylüler tarafından yakalanıp Kaymakam Erkan Kaçmaz’ın girişimleri sonucu tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.
Engelli Vatandaşı Donmaktan Bekçiler Kurtardı
Engelli Vatandaşı Donmaktan Bekçiler Kurtardı
Toplu taşıma araçlarının sefer saatini iki dakikayla kaçıran engelli vatandaşı -6 derecede donmak üzereyken bekçiler buldu
Belediye Başkanından Sünnet Olan Çocuklara Hediye Bisiklet
Belediye Başkanından Sünnet Olan Çocuklara Hediye Bisiklet
Belediye Başkanı 2005’ten beri geleneksel hale getirdiği sünnet ziyaretlerinde çocuklara bisiklet hediye ediyor.
İnşaat İşçilerinin Kaldığı Yatakhanelerde Yangın Çıktı
İnşaat İşçilerinin Kaldığı Yatakhanelerde Yangın Çıktı
İşçilerin sabah işbaşı yapması sonrası çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı! Bazı Kadrolarda Değişikliğe Gidildi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı! Bazı Kadrolarda Değişikliğe Gidildi
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
AK Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı Tarihi Belli Oldu
AK Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı Tarihi Belli Oldu
AK Parti Şanlıurfa İlçe belediye başkan aday tanıtım toplantısı Şanlıurfa'da yapılacak.
Kızıldemir, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı
Kızıldemir, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı
Haliliye belediye başkan aday adayı İsa Kızıldemir, Çalışan Gazeteciler gününü kutladı
​VALİ ERİN’DEN TEBRİK
​VALİ ERİN’DEN TEBRİK
​Cezaevinden Film Gibi Firar
​Cezaevinden Film Gibi Firar
Haber Az Önce Geldi, İşte Şanlıurfa’nın Çatı Adayı
Haber Az Önce Geldi, İşte Şanlıurfa’nın Çatı Adayı
​Türkiye’de İlk! Rus Belediye Başkan Adayı
​Türkiye’de İlk! Rus Belediye Başkan Adayı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
7°C / 3°C
Durum
Kuvvetli Yağmurlu
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:05
Güneş
07:32
Öğle
12:39
İkindi
15:12
Akşam
17:35
Yatsı
18:55
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koltuğunda Kimi Görmek İstersiniz?

﻿