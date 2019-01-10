Belediye Başkanından Sünnet Olan Çocuklara Hediye Bisiklet

Hepsini Randevu Sistemiyle Ziyaret Ediyoruz

-Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde ziyaret ediyor.- Sünnet olan çocuklara bisiklet hediye ediliyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018’de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar’da ikamet edenleri, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde ziyaret ediyor. Belediyenin Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Tebessüm Çarşısı aracılığıyla sünnet olan çocuklara bisiklet hediye ediliyor.Başkan Çetin, yıllardır bu uygulamaya devam edip gönüllere dokunduklarını ve hemşehrilerinin kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı memnun olduğunu belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyemiz bu sene de çok sayıda çocuğumuzu sünnet ettirdi. Sünnet olan yavrularımızın listelerini ve iletişim bilgilerini Tebessüm Çarşımız tespit ediyor. Hepsini tek tek randevu sistemiyle ziyaret ediyoruz, bisikletlerini hediye ediyoruz. Bina ve mahalledeki hemşehrilerimizle hasbıhal edip taleplerini dinliyoruz. 31 Mart’tan sonra da Pursaklar’da istikrarın devam etmesi için hemşehrilerimizden destek ve dua istiyoruz. İnşallah birlik, beraberlik içinde bunlar devam edecek ve Pursaklar heptebessüm edecek” dedi.