Bu haber 10 Ocak 2019 09:30:21 Tarihinde eklenmiştir. Kızıldemir, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı Haliliye belediye başkan aday adayı İsa Kızıldemir, Çalışan Gazeteciler gününü kutladı Haliliye belediye başkan aday adayı İsa Kızıldemir sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.Kızıldemir, yaptığı paylaşımla şu açıklamalarda bulundu; "Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının tüm çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum" dedi.
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