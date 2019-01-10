Kızıldemir, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Haliliye belediye başkan aday adayı İsa Kızıldemir sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımla Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.Kızıldemir, yaptığı paylaşımla şu açıklamalarda bulundu;"Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının tüm çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum" dedi.