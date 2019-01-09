Haber Az Önce Geldi, İşte Şanlıurfa’nın Çatı Adayı

Merak Konusu Haline Geldi











Sabahattin Cevheri Kimdir?

-Şanlıurfa’da aday kim olacak-Sabahattin Cevheri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı?Şanlıurfa’da Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti adayı merak konusu olurken, Eski milletvekili Sabahattin Cevheri için sorulan; “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı mı oluyor?” sorusu kulaktan kulağa dolanmaya başladı.31 Mart seçimlerine hazırlık içerisinde bulunan Millet İttifakı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski milletvekili Sabahattin Cevheri’yi düşündüğü iddia arasındayken, edinilen bilgilerde çatı adayı olarak Sabahattin Cevheri’nin gösterildiği söylendi.1 Ocak 1950'de Şanlıurfa'da doğdu. Babasının adı Ömer, annesinin adı Belkise'dir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dış Ticaret Bölümü'nü bitirdi. Serbest ticaret ve çiftçilikle uğraştı. Şanlıurfaspor Kulübü Başkanlığı görevinde bulundu. 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı. Cevheri, evli ve 3 çocuk babasıdır.