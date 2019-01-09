Haber Az Önce Geldi, İşte Şanlıurfa’nın Çatı Adayı

-Sabahattin Cevheri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak mı?
Merak Konusu Haline GeldiŞanlıurfa’da Saadet Partisi, CHP ve İYİ Parti adayı merak konusu olurken, Eski milletvekili Sabahattin Cevheri için sorulan; “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı mı oluyor?” sorusu kulaktan kulağa dolanmaya başladı.
31 Mart seçimlerine hazırlık içerisinde bulunan Millet İttifakı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski milletvekili Sabahattin Cevheri’yi düşündüğü iddia arasındayken, edinilen bilgilerde çatı adayı olarak Sabahattin Cevheri’nin gösterildiği söylendi.
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