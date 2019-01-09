​İş Adamının Eşi Fidye İçin Kaçırıldı

9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye

Ülkenin en zenginleri listesinde 172'nci sırada

Norveçli multimilyoner iş adamının 68 yaşındaki eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, Ekim ayında Oslo yakınlarında ortadan kaybolmuştu. Norveç polisi, kadının aylar önce fidye için kaçırıldığını açıkladı.Soruşturmanın devam ettiğini belirten Norveç polisi, saldırganların kaçırdıkları kadını serbest bırakmaları için 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye istediklerini açıkladı. Polis, saldırganların kaçırdıkları kadını öldürme tehditlerine rağmen davayı kamuoyuna duyurma kararını aldıklarını belirtti. Hagen'in evinin banyosundan kaçırıldığını belirten polis, bazı ipuçları ele geçirdiklerini aktardı.Norveçli multimilyoner iş adamı Tom Hagen ülkenin en zenginleri listesinde 172'nci sırada yer alıyor. Oslo'da yaşayan çift gözden uzak bir yaşam sürüyordu.Öte yandan insan kaçakçılığında kripto para ile fidye istemenin son zamanlarda yaygınlaştığı belirtildi.