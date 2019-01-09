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Bu haber 09 Ocak 2019 21:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Ne Vurduğunu Görünce Gözlerine İnanamadı

Arkadaşlarıyla ava çıkan Çınar Ekşi, vurduğu tavşanın boyutlarını görünce gözlerine inanamadı.

​Ne Vurduğunu Görünce Gözlerine İnanamadı

-Avcı Dev Tavşan Vurdu
 

Yaban Tavşanı Vurdu

Sivas'ın Altınyayla ilçesi kırsalında avcı arkadaşları Bedrettin, Burhanettin ve Hamza Çil ile ava çıkan Çınar Ekşi, gördüğü bir yaban tavşanını uzun süre takip etti. Tavşan ile arasındaki mesafeyi kapatan Ekşi tüfeğini ateşledi ve tavşanı vurmayı başardı. 

 

10 Kilo Ağırlığında

Bu anları ise kask kamerası ile an be an kaydetti. Vurduğu tavşanı gördüğünde ise gözlerine inanamadı. Vurduğu tavşan neredeyse normalden üç kat daha büyüktü. Normalde üç kilo civarı gelmesi gerekirken, vurduğu tavşanın ağırlığı yaklaşık 10 kilo geldi. Ekşi, yıllardır avlandığını ancak ilk kez bu kadar büyük bir tavşanla karşılaştığını söyledi.
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