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Bu haber 09 Ocak 2019 22:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Öğretmenden Otizmli Çocuğa Şiddet

​bir ilkokulda otizmli çocuklar için açılan sınıfta öğretmeninden şiddet gördüğü iddia edilen 8 yaşındaki epilepsi hastası ve ağır otizmli çocuğun annesi Pınar Durna, uyuyamadığını ve gözlerini her kapattığında çocuğunun çığlıklarının gözleri önüne geldiğini söyledi.

Öğretmenden Otizmli Çocuğa Şiddet

-Öğretmen şiddeti görevinden etti
-Otizmli çocuğa öğretmen şiddeti
 

Başka Bir Öğretmen Kameraya kaydetmiş

Ankara'da bir ilköğretim okulunda açılan özel sınıfta eğitim gören epilepsi hastası ve ağır otizmli 8 yaşındaki F.D.'ye şiddet iddiasına ilişkin görüntüler tepkilere neden oldu. Öğretmeni Y.İ. tarafından fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığı iddia edilen çocuğun görüntüleri bir başka öğretmen tarafından çekildi. Çocuğunu annesi Pınar Durna ve babası Muhammed Durna görüntülerin ortaya çıkmasının ardından öğretmenden şikayetçi olurken, okul yönetimi de öğretmen hakkında idari işlem başlattı. 


Kendisi de öğretmen olan anne Pınar Durna, “Otizmli bir çocuk annesi olduğum için güçlü olmak durumundayım. Oğlum 1,5 yıldır öğretmeni tarafından psikolojik, fiziksel ve duygusal şiddete maruz kalmış, bu da iki gün önce ortaya çıkmıştır. Diğer ücretli öğretmen tarafından videosu çekilmiş. O öğretmen de kendisi bir anne olduğu için video görüntüsünü elde etmiş. O videoyu bizimle ve okul idaresi ile paylaştı, okul da öğretmenle ilgili hukuki süreci başlattı. İki gündür uyuyamıyorum ve gözümü her kapattığımda çocuğumun çığlıkları gözümün önüne geliyor. Bu yaşadığımız sadece F. için değil bütün engelli çocuklar, bütün otizmli çocuklar için son olsun” dedi.

 

“Sınıflara kamera konulsun” 

Özel çocukların eğitim gördüğü sınıflara kamera konulması çağrısında bulunan Durna, “Onların özel sınıflarına kameralar konulsun, onlar biraz daha koruma altına alınsın. Allah devletime zeval vermesin, bu bir şikayet değil boşluktur. Devletimiz biliyorum ki engelli vatandaşlarına sahip çıkıyor. Ama bazı boşluklar var doldurulması gereken. Çocuklar bize Allah'ın bir emaneti, hem güvenlik ve sağlık adına bu çocuklarımızın korunmaya ihtiyacı var. Otizmli çocukların ve bütün özel eğitimli çocukların sınıflarına kamera gelsin. Biz babasıyla F.'nin psikolojisi için çok şey yapıyoruz. Onu iki tane profesör takip ediyor. Allah anne ve babalarına çocuklarını bağışlasın. Her çocuk değerli ama bizim çocuğumuz da değerli” diye konuştu.  


 

Otizmli öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen görevinden uzaklaştırıldı

 Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'da bir okulda özel eğitim kapsamındaki öğrenciye öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddiaları üzerine konuyla ilgili Bakanlık müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldığını ve söz konusu öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. 

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün, Ankara'da bir okulumuzda özel eğitim kapsamındaki öğrencimize öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin medyaya yansıyan görüntü ve haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Konuyla ilgili Bakanlık müfettişlerimiz tarafından soruşturma başlatılmış olup, söz konusu öğretmen görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir" denildi.  
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Öğretmenden Otizmli Çocuğa Şiddet
Öğretmenden Otizmli Çocuğa Şiddet
​bir ilkokulda otizmli çocuklar için açılan sınıfta öğretmeninden şiddet gördüğü iddia edilen 8 yaşındaki epilepsi hastası ve ağır otizmli çocuğun annesi Pınar Durna, uyuyamadığını ve gözlerini her kapattığında çocuğunun çığlıklarının gözleri önüne geldiğini söyledi.
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