​VALİ ERİN’DEN TEBRİK

Gazeteci ve idarecilerin, kamu idaresinin iki önemli unsuru olduğunu hatırlatan Vali Erin, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi, sorunların ortaya konması ve çözüm için fikir üretilmesi noktasında gazetecilerin büyük bir sorumluluk yüklendiğini kaydetti.Vali Erin, mesajında şunları dile getirdi:Gazetecilik; büyük fedakârlıklar gerektiren, hemen her alanda yeteri derecede bilgi sahibi olmayı şart koşan, her insanın beceremeyeceği özveri ve azim gerektiren bir meslektir. Adına, bir dönem sadece basılı yayın olması nedeniyle gazetecilik dediğimiz meslek, ilerleyen zamanlarda radyoculuk, televizyonculuk ve günümüzde internet medyası gibi farklı mecralarda icra edilebilen basın iş kolu olarak tanımlanmaktadır. Milletleri ayakta tutan, geleceğe taşıyan güç, devlet otoritesi ve toplumun birlik beraberliği olduğu kadar, bu ikisi arasında özgür ve bağımsız yönüyle yer alan, toplumun düşüncesine fikirleriyle yön veren birleştirici basındır.Bilginin büyük zorluklarla üretildiği ve çok kısa sürede, hak etmediği şekilde değerlendirilmeden tüketildiği, yüksek teknoloji çağının yaşandığı günümüzde dikkatlerden kaçan husus, o bilgiyi üreten basın çalışanlarının, karşılığı hiçbir zaman tam anlamıyla ödenemeyen emekleridir, alın terleridir.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün, değerli basın çalışanlarımızın emeklerinin karşılığının tam olarak temin edildiği çalışma ortamlarına vesile olacak adımların atıldığı bir gün olmasını diliyor, tüm gazeteci dostlarımızın, basın çalışanlarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum.10 Ocak tarihi münasebetiyle, yine basın çalışanlarıyla sürekli iç içe olan Mülki İdare Amirlerimiz ve İdarecilerimizin de gününü en kalbi duygularımla kutluyor, hizmetlerinde muvaffakiyetler diliyorum.