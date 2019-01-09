​Urfa Valiliğinden Uyarı

Şanlıurfa Valiliği, son dönemlerde artan dolandırıcılık olayları ile ilgili duyuru yaptı.Duyuruda şunlar kaydedildi;"Vatandaşlarımızı, cep telefonlarını arama yoluyla dolandırmaya çalışan art niyetli kişi veya kişilerin son dönemlerde Valiliğimizin adını ve saygınlığını kullanarak; yardım bahanesiyle vatandaşlarımızın iyi niyetlerini istismar etmeye çalışmaları üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.Başta Sayın Valimiz Abdullah Erin olmak üzere; Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, birim amirlerimiz, çalışanlarımız veya birimlerimizin adı kullanılarak, ihtiyaç sahiplerine yardım toplama adı altında aranan hayırsever vatandaşlarımızın bu tür telefonlara itibar etmemelerini; böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın olayı Kaymakamlık, Emniyet birimleri veya Savcılıklara bildirmelerini önemle arz ederiz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."