​Harran Cumhur İttifakında Kaldı

Başkanlık Koltuğuna Oturmaya Hazırlanıyor

Mahmut Özyavuz Kimdir?

-Harran’da Cumhur İttifakı-Mahmut Özyavuz Harran’dan aday olduŞanlıurfa’nın Harran ilçesinde belediye başkan adayı kim olacak sorusunun cevabı verildi. İddialara göre Mahmut Özyavuz Harran Belediye Başkan adayı gösterildi. MHP’den aday olan Mahmut Özyavuz Harran’da Cumhur İttifakı ile belediye başkanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanıyor.1986 yılında Şanlıurfa’nın Harran İlçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa’nın Harran İlçesinde tamamlayan Özyavuz, 12 Nisan 2012 tarihinde seçildiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Harran İlçe Başkanlığı görevini 30 Ağustos 2013 tarihinde tamamladı.