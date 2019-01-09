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Bu haber 09 Ocak 2019 18:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Son Dakika Urfa’da Kaza, Zırhlı Araç Arabayı Metrelerce Sürükledi

Şanlıurfa - Diyarbakır yolu üzerinde meydana gelen kaza korku dolu anlar yaşattı.

​Son Dakika Urfa’da Kaza, Zırhlı Araç Arabayı Metrelerce Sürükledi

-Şanlıurfa’da kaza
-Zırhlı araç arabayı metrelerce sürükledi


Şanlıurfa – Diyarbakır yolu üzerinde meydana gelen kaza korkuya sebep oldu. Seyir halinde bulunan zırhlı araç önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi.
 
 

Maddi Hasar Meydana Geldi

Bir anda meydana gelen kaza çevredekilerin panik yaşamasına sebep oldu. Zırhlı aracın sivil aracı önüne alarak sebep olduğu kazada ölen ya da yaralananın olmaması sevindirirken maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken kazanın nasıl meydana geldiğinin araştırılması için çalışma  başlatıldı.


 
 
 
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​Son Dakika Urfa’da Kaza, Zırhlı Araç Arabayı Metrelerce Sürükledi
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