​Son Dakika Urfa’da Kaza, Zırhlı Araç Arabayı Metrelerce Sürükledi

Maddi Hasar Meydana Geldi

-Şanlıurfa’da kaza-Zırhlı araç arabayı metrelerce sürüklediŞanlıurfa – Diyarbakır yolu üzerinde meydana gelen kaza korkuya sebep oldu. Seyir halinde bulunan zırhlı araç önüne aldığı aracı metrelerce sürükledi.Bir anda meydana gelen kaza çevredekilerin panik yaşamasına sebep oldu. Zırhlı aracın sivil aracı önüne alarak sebep olduğu kazada ölen ya da yaralananın olmaması sevindirirken maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken kazanın nasıl meydana geldiğinin araştırılması için çalışma başlatıldı.