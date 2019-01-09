Kapıyı Açmayınca Polise Haber Verildi

En Son 4 Gün Önce Bulunmuştu

-Yaşlı adam evinde ölü bulundu-En son 4 gün önce görülmüştüEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Devteşti Mahallesi'ndeki apartmanın 2’nci katında yalnız yaşayan İbrahim Kılıç’tan (65) haber alamayan komşuları evine giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca polise haber verildi.Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açınca Kılıç’ı yerde hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.İbrahim Kılıç’ın en son komşuları tarafından 4 gün önce görüldüğü öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin ise otopsi işlemlerinin ardından netleşeceği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.