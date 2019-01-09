Kabe’yi Böcekler Sardı

138 Görevli Çalışıyor

- Mescid-i Haram'ı hamamböcekleri bastıSuudi Arabistan'da Mescid-i Haram ve Kabe çevresi dahil Mekke kentini hamamböceği bastı.Mescid-i Haram ve Kabe çevresinde hamamböceği görülmesi yetkilileri harekete geçirdi.Kutsal Şehir Sekreteri Muhammed el Kuveyhis'i, çevre koruma ekiplerinin Mescid-i Haram'ın her tarafında yayılmış böceklerini yok etmek için çalışmaları başlattığını söyledi. Böcekleri temizlemek için başlatılan çalışmalara 138 görevliden oluşan 22 takım katılıyor. Temizlik çalışmaları böceklerin üreme alanları tespit edilerek sürdürülüyor.