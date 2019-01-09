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Bu haber 09 Ocak 2019 15:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

​3 Yaşındaki Oğlunu AVM’ye Bırakıp Giden Anne Konuştu, İş Aramaya Gitmiştim

Bursa’da 3 yaşındaki oğlunu bir AVM’ye bırakarak kayıplara karışan anne sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. İhlas Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı anne ‘Bir saatliğine iş aramaya gittim’ dedi.

​3 Yaşındaki Oğlunu AVM’ye Bırakıp Giden Anne Konuştu, İş Aramaya Gitmiştim

- Minik Hamza’yı AVM’ye bırakıp giden anne konuştu: "İş aramaya gitmiştim" 
- Hakkında çıkan haberler için sosyal medyadan açıklama yaptı 
 

Anneyi Bulmak İçin Çabalamışlardı

Olay Bursa’da geçtiğimiz Cuma akşamı meydana geldi. Bursa’nın işlek alışveriş merkezlerinden bir tanesinin oyun parkına bırakılan 3 yaşındaki çocuk annesi için ağlayınca güvenlikçiler anneyi bulmak için seferber oldu. Bir kadına telefon numarasını bırakarak giden annenin verdiği numara da yanlış çıkınca olay polis ekiplerine bildirildi. 

 

Çocuğun Cebinde Not Çıktı

Olay yerine gelen çocuk polisi minik çocuğun montunun cebinde bir not buldu. Annesi tarafından yazıldığı tespit edilen notta genç kadının oğluna bakamadığı, başka çaresi olmadığı için onu bırakmak zorunda kaldığı, işlerini düzeltince oğlunu yeniden alacağı ve oğlunun isminin Hamza olduğu yazıldığı görüldü. 


 

Anneye Sosyal Medyada Ulaşıldı

Çocuk polisi minik Hamza’yı Bursa Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’na teslim ederken annenin bulunması için de harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde bir otelde bulunan anne emniyet ve savcılık ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Günlerdir basın mensuplarının ulaşmaya çalıştığı anneye sosyal medya aracılığıyla ulaşıldı. 


 

İŞ Görüşmesine Gitmek İçin Bırakmış

Hakkında yapılan haberlere açtığı bir Twitter hesabından açıklık getiren anne yazılanların yalan olduğunu ileri sürerken, çocuğunu iş görüşmesine gitmek için bıraktığını yazdı. Anne Gamzenur E. açtığı sosyal medya hesabından “Ben Gamze. Bursa’da AVM’de çocuğunu terk eden vicdansız anne dediğiniz anne. Benim ne hayat yaşadığımı kimse bilmeden, yalan yanlış şeyler. Benim kimsem yok, bırakacak yerim yok. Ben ekmek parası ararken herkes görüp görmemezlikten geldi. Şimdi herkes konuştu. Benim canım yana yana sırf "sıcak yeri olsun" dedim. Ben yürüyorum sokakta üşümeden. Zorladım çabaladım, olmadı. Bakan olmadı, kimse bakmak istemiyordu. "Az para veriyorsun" diyorlardı "yaramaz" diyorlardı. Ben aylarca işe gidemedim aylarca. Şimdi bilip bilmeden insanların gözünde vicdansız anne oldum. Ben kar altında yürürken o iyi yerde olsun istedim. Çalışıyorum onu almak için” ifadelerini paylaştı. 
İHA muhabiri anne Gamzenur E. ile irtibata geçti. Yüz yüze görüşmeyi kabul etmeyen anne çocuğunu bir saatliğine iş aramak için bıraktığını ileri sürdü. Yapılan haberlerin yanlış olduğunu iddia eden annenin açıklamasında ‘sıcak bir yeri olsun istedim’ ifadeleri yer alırken genç kadın kendisine ulaşan muhabire ise ‘İş aramaya gitmek için bıraktım’ dedi. 

Gamzenur E.’nin daha önce de oğlunu çocuk esirgeme yurduna bıraktığı daha sonra yeniden yanına aldığı biliniyor. 


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