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Bu haber 09 Ocak 2019 13:45:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Çatıda Kar Temizliyordu, Soğuk Hava 13 Ölüme Neden Oldu

Geçtiğimiz haftadan beri Avrupa’yı etkisi altına alan soğuk hava ve yaşanan kazalar yüzünden 13 kişi hayatını kaybetti.

​Çatıda Kar Temizliyordu, Soğuk Hava 13 Ölüme Neden Oldu

- Avrupa’da soğuk hava 13 ölüme neden oldu 
 

13 Kişi Hayatını Kaybetti

Avrupa genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Avrupa genelinde çığ düşmesi ve yoğun kar yağışına bağlı trafik kazaları nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Norveç'in kuzeyindeki Troms bölgesinde 3 Ocak’ta 29 yaşındaki İsveçli bir kadın ve yaşları 29, 32 ve 36 arasında değişen 3 Finlandiyalı kadın çığ düşmesi sonucu kaybolmuştu. Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede 4 turiste ulaşılamadığı belirtilmişti. 
 
 

7 Kişi Çığ Altında Kaldı

Avusturya'da da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, binlerce kişi evlerinde mahsur kalmış, kayak merkezlerinin bulunduğu Alp Dağları eteklerinde 2'si Alman vatandaşı olmak üzere 7 kişi çığ altında kalmıştı. 

 

Çatıdan Düşerek Öldü

Hava sıcaklıklarının eksilere düştüğü Romanya’nın Slatina şehrinde ise 67 yaşındaki bir adamın donmuş cesedi bir otoparkta bulundu. Avusturya’da 78 yaşındaki bir adam kar kürediği çatıdan düşerek ağır yaralandı. 

 

Cesedi, Devrilen Aracın İçinde Bulundu

Başkent Atina’nın 29 kilometre güneydoğusundaki Keratea’da ise 66 yaşındaki kadının cesedi kötü hava koşulları sebebiyle devrilen bir aracın içinde bulunmuş, araçta olduklarından şüphelenilen 2 kişinin ise kayıp olduğu aktarılmıştı. 

Öte yandan yetkililer, soğuk havaların etkisini sürdürmeye devam edeceği önümüzdeki günlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. 
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