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Bu haber 09 Ocak 2019 12:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​İnanılmaz Olay, Ablam Kocama Tecavüz Etti

Palu Ailesi dehşeti Türkiye'yi sarsmaya devam ederken, Müge Anlı'daki Palu Ailesi olayında Tuncer Ustael'in eşi inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael, “Ablam Tuncer'e tecavüz etti.” dedi.

​İnanılmaz Olay, Ablam Kocama Tecavüz Etti

Palu Ailesi’nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık’ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına başvurması Türkiye’yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı.


1 haftadır gündemden düşmeyen Palu ailesinin hikayesi şöyle; ‘Cinci Hoca’ olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki iddialar canlı yayında günlerdir kan donduruyor: 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence... Meryem Tanhal'ı ve kızı Melike'yi öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael suçlamaları reddederken, bugün kritik bir gelişme yaşandı

 

Bulunan Kemik Kime Ait?

Palu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustael'in Meryem Tanhal'ı tokatlayarak arabaya soktuğunu ve ağaca bağladığını gören bir tanık yayına katıldı. Herkes bu tanığın neler söyleyeceğini merak ederken, dün kazı yapılan yerde bulunan kemiğin kime ait olduğu araştırılıyor.

 

İnanılmaz Olay

Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael, ölen Meyrem Tanhal'ın kocası Tuncer'e ilaç verip tecavüz ettiğini iddia etti. Bu inanılmaz iddiayı Tuncer de doğruladı. Yayında bulunan konuklar ise bu iddia karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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