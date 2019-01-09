​İnanılmaz Olay, Ablam Kocama Tecavüz Etti

Bulunan Kemik Kime Ait?

İnanılmaz Olay

Palu Ailesi’nin, kayıp iki ferdi için 21 Aralık’ta ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programına başvurması Türkiye’yi dehşete düşüren olaylar zincirini ortaya çıkardı.1 haftadır gündemden düşmeyen Palu ailesinin hikayesi şöyle; ‘Cinci Hoca’ olduğunu öne süren damat Tuncer Ustael ve müridine dönüştürdüğü Palu Ailesi hakkındaki iddialar canlı yayında günlerdir kan donduruyor: 3 cinayet, 4 çocuğa tecavüz, gasp, işkence... Meryem Tanhal'ı ve kızı Melike'yi öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael suçlamaları reddederken, bugün kritik bir gelişme yaşandıPalu Ailesi'nin damadı Tuncer Ustael'in Meryem Tanhal'ı tokatlayarak arabaya soktuğunu ve ağaca bağladığını gören bir tanık yayına katıldı. Herkes bu tanığın neler söyleyeceğini merak ederken, dün kazı yapılan yerde bulunan kemiğin kime ait olduğu araştırılıyor.Tuncer Ustael'in eşi Emine Ustael, ölen Meyrem Tanhal'ın kocası Tuncer'e ilaç verip tecavüz ettiğini iddia etti. Bu inanılmaz iddiayı Tuncer de doğruladı. Yayında bulunan konuklar ise bu iddia karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.