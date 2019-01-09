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Bu haber 09 Ocak 2019 13:15:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Yağışlara Dayanamayan Ev Çöktü

Yoğun yağışlara dayanamayan toprak evin tavanı ve duvarı çöktü. Olay esnasında evde yemek yiyen Suriyeliler ise ölmekten son anda kurtuldu.

​Yağışlara Dayanamayan Ev Çöktü

- Yağışlara dayanamayan ev çöktü 
- Olay esnasında evde yemek yiyen 4 Suriyeli arkadaş ölmekten son anda kurtuldu 

 

Yağışlara Dayanamayınca Çöktü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Mara Mahallesi İmam Ağa Camisi yakınlarında ikamet eden Suriyeli 4 inşaat işçisinin kaldığı evin tavanı ile duvarı, bir süredir etkisini sürdüren yağışlara dayanamayarak çöktü. Olay sırasında evde yemek yiyen 4 arkadaş büyük korku yaşadı. Olaydan yara almadan kurtulan işçiler kendilerini dışarı atarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar oluştu. 


 

Evin Boş Olması Faciayı Önledi

Yaşanan olayı anlatan Suriyeli Abdul Elinisa, “Bizler burada yemek yiyip çay içtiğimiz sırada yağmurdan dolayı aniden çöktü. Baya korktuk. Kimseye bir şey olamadı ama o esnada hepimiz burada oturuyorduk. Suriye’den geldik ve burada inşaat işçisiyiz” dedi. 

Büyük bir korku yaşadıklarını belirten Suriyeli Hasan Fuaz ise “Bu evde oturuyoruz. Yağmur geldi ve hepsini devirdi. Yağmur çok yağıyordu” diye konuştu. 

Aynı sokakta yağışlara dayanamayan bir başka toprak evin de tavanı ile duvarı çöktü. Evin boş olması faciayı önledi. 


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