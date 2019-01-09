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Bu haber 09 Ocak 2019 11:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​5 Dakikada 350 Bin TL Değerinde Soygun

Gayrimenkul ofisine giren 4 hırsız, döviz dolu kasayı ve 6 laptopu çalıp kaçtı. 5 dakika içinde 350 bin TL değerinde soygun yapan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

​5 Dakikada 350 Bin TL Değerinde Soygun

-5 dakikada 350 bin TL değerinde Soygun


Olay, 8 Ocak salı günü İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesinde lüks bir sitenin altında bulunan gayrimenkul ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 08:00 sıralarında dükkanın önüne gelen hırsızlar önce etrafı gözlemleyip daha sonra levye ve kesici aletlerin yardımıyla iş yerinin kapısını açtı. Hırsızlardan biri ofisin kapısına çektiği aracın içinde beklerken, 3 hırsız ise kapıyı açarak içeri girdi. Ofise giren hırsızlar 6 tane laptop ve içinde yaklaşık 50 bin dolar bulunan kasayı alıp çıktı. Ses kaydı alma özelliği de bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iş yeri sahibinin odasına girmek için kapıyı zorlayan bir hırsızın diğer hırsıza “levyeyi getir” talimatı verdiği anlar dikkat çekti.

 

“BİZİ TANIYAN BİRİ” 

Hırsızların bilinçli bir şekilde hareket ettiğini söyleyen iş yeri sahibi Alpay Değerli, “Biz saat 08:30-09:00 gibi dükkanı açıyoruz. Hırsızlar biz gelmeden 30 dakika önce iş yerimize girmişler. Biz geldiğimizde kapıların açık olduğunu ve hırsızlık olayının gerçekleştiğini gördük. Kamera kayıtlarını izlediğimizde hırsızların önce keşif yaptığını daha sonra iş yerimize girdiklerini görüyoruz. Zaten kapıyı patlattıktan sonra hemen bilinçli bir şekilde kasaya yöneliyorlar ve ofisin içinde bulunan 6 tane laptopu alıyorlar. Bu çaldıkları eşyaları araçlara yükledikten sonra tekrar sanki biri yönlendiriyor ve içeriye giriyorlar. Bu sefer benim odamın kapısını zorluyorlar ve levye ile 6 yerden vurup odama giriyorlar. Benim odamda ise manevi değeri yüksek eşyaları toparlayıp kaçıyorlar. Bu hırsızlık olayını kameralardan izlediğim kadarıyla hırsızların hal ve hareketleri bilinçli ve bizi tanıyan biri oldukları izlenimini edindim. Ortalama 5 dakika süren bu hırsızlıktan bizim kaybımız 350 bin TL oldu. Çaldıkları kasada 50 bin dolar param vardı, bunun yanı sıra çalınan 6 bilgisayar oldukça pahalı bir markaya aitti” diye konuştu.

 

HIRSIZLIK ANI KAMERADA 

Yaşanan o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, içeri giren 2 hırsız önce kasaya yönelip kasayı dışarı çıkardıktan sonra laptopları toplamak için tekrar içeri giriyor. Daha sonra tekrar gelen hırsızlar ofis sahibinin odasının kapısını levye ile kırarak içerideki manevi değeri yüksek olan eşyaları götürüyor. Hırsızların 5 dakika süren soygununda 350 bin TL değerinde maddi kayıp meydana geldiği öğrenildi.
 
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