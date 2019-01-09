Urfa’da Mahsur Kalan 20 Kişiye Ulaşmak İçin Çabaladılar

Vatandaşlar Mahsur Kaldı

7 Saat Sonra Ulaştılar

- Şanlıurfa'da kar ve tipi nedeniyle onlarca kişi mahsur kaldı- Onlarca kişi karda mahsur kaldı, ekipler vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor- Vatandaşlar kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı- Ekipler mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyorEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe ile Diyarbakır arasındaki yol trafiğe kapandı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen araçlar, kırsal Demirci Mahallesi yakınlarında mahsur kaldı. Kar küreme araçları ve greyderin açtığı yolda ilerleyen AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saattir kurtarılmayı bekleyen ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlara ulaşabilmek zamanla yarıştı.Yaklaşık 20 kişinin içinde olduğu araçlar arasında bir yolcu minibüsü ve 4 otomobilin olduğu öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, Yaklaşık 7 saat boyunca kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar, ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Kar küreme araçlarıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, vatandaşlara ulaşmayı başardı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.