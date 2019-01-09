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Bu haber 09 Ocak 2019 08:16:24 Tarihinde eklenmiştir.

Bakıcı Dehşeti, Böyle Vicdansızlık Olmaz

Bakıcı olduğu iddia edilen kadın işe başladığı ilk gün 96 yaşındaki yaşlı adamın yüzüne biber gazı sıkarak 3 bin 300 TL’sini çalıp kaçtı. "Gözüme biber gazı sıkınca çok korktum alevler içinde yandım" diyen yaşlı adam ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bakıcı Dehşeti, Böyle Vicdansızlık Olmaz

Denizli2nin Pamukkale ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre, Burhanettin Korkmaz (96) bakıcı tutmak için arkadaşı Gürsel K. ile görüştü. Dün öğlenden sonra Gürsel K. isminin Seçil olduğu öğrenilen 30 yaşlarında bir kadını Korkmaz'ın evine getirerek tanıştırdı. Korkmaz yaptığı görüşme sonrası kadını işe almayı kabul etti. Sonrasında ise iddiaya göre, kadın yaşlı adamdan bir şeyler almak için 100 TL istedi. Korkmaz üzerinde taşıdığı ve içerisi para dolu olan çantadan kadına 100 TL verdiği anda, kadının harekete geçerek yanındaki biber gazını yaşlı adamın yüzüne sıkıp çantada bulunan 3 bin 300 TL'yi alarak kaçtığı öne sürüldü. Yaşlı adam kadının arkasından çıkarak çevredekilerden yardım istese de başarılı olamadı. Kadın ise apartmandan hızlıca çıkarak uzaklaştı.

 

"Şikayetçiyim 3 bin 300 TL'mi aldı" 

Yaşlı adam yaşadıklarını ve duyanları dehşete düşüren olayı ise şöyle anlattı:
"Arkadaşımla daha önce konuşmuştuk ‘bana bir bakıcı lazım' diye. Arkadaşım birini bulmuş birlikte eve geldik. Kadın sonra işe başladı. Yemeğini yedi ve sonra dışarı çıktık. Eve geri geldik ve bana ‘Amcacım bana 100 TL verir misin?' dedi. Benim de çantam üzerimdeydi. Buradan çıkarırken gördü. Parayı kaptığı gibi fırladı çıktı. Apartmanın dış kapısına kadar indik baktık yok sonra polise haber verdik. Biber gazını o anda sıkmış. Gözlerim falan çok kötü oldu, zaten takatim yok ki benim ben 96 yaşında adamım. Fırladı çıktı burada da kimse yok. Daha önceden böyle bir şey gelmedi başıma. Ben şikayetçiyim 3 bin 300 TL'mi aldı, benim zaten 3 aylık emekli maaşım."


 

"Bakıcı alıp almayacağıma çocuklarım karar verecek" 

Eşini kaybettikten sonra 5 yıldır yalnız yaşayan Korkmaz, bundan sonra bakıcı alınıp, alınmayacağına çocuklarının karar vereceğini ifade ederek, "Ben yalnız yaşıyorum, çocuklarımın hepsi İstanbul'da. Ben burada yalnızım 5 yıl önce eşimi kaybettim. Bundan sonra bakıcı alıp almayacağıma çocuklarım karar verecek. Çünkü bakıcının parası için çocuklarım yardım edecek. Başka türlü şansım yok ki. Maaşımı kendim mi yiyeceğim, kira mı vereceğim, elektrik, su, doğal gaz mı ödeyeceğim? 3 ayda bir aldığım 6 bin 400 TL para" diye konuştu.

 

"Gözüme biber gazı sıkınca çok korktum alevler içinde yandım" 

Yaşlı adam gözüne biber gazı sıkılmasından dolayı kaldırıldığı hastanede doktorun kendisine 2 göz damlası verdiğini kaydetti. Gözüne biber gazı sıkılınca çok korktuğunu da aktaran Korkmaz, "Gözüme biber gazı sıkınca çok korktum alevler içinde yandım. Halen yanıyorum. Doktor gözüm için 2 tane ilaç verdi. Damla konulacak, ben nasıl damlatabileyim? Akşam arkadaşım damlatmıştı, yalnızım ben nasıl damlatayım, günde 4 defa damlatılması gerekiyor. Yaşlılarımız hiçbir zaman güvenmesinler. Birinci madde güven diye bir şey yok. Allah korusun gırtlağına da sarılır. Yorganı örter yastık bastırır boğar. Yani bakıcı işi tehlikeli" dedi.


 

Polis kısa sürede şüphelilerden birini yakaladı 

İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise olaydan sadece birkaç saat sonra Korkmaz'ın arkadaşı olduğu öne sürülen Gürsel K.'yı gözaltına alırken, isminin Seçil olduğu öğrenilen kadını bulmak için de başlattığı çalışma devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, olayda gözaltına alınan Gürsel K. ile 3 bin 300 TL'yi alarak kaçan kadın arasında bir bağlantı olup olmadığı ise araştırılıyor.
 
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