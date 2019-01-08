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Bu haber 08 Ocak 2019 19:15:22 Tarihinde eklenmiştir.

Bu Geceden İtibaren Benzin Ve Motorine Zam Geliyor

Bu geceden itibaren litre başına benzinde 17 kuruş, motorinde de 18 kuruş zam yapılacak.

Bu Geceden İtibaren Benzin Ve Motorine Zam Geliyor

-Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Açıkladı
-7 kuruş, motorinde de 18 kuruş zam gerçekleşecek



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren litre başına benzinde 17 kuruş, motorinde de 18 kuruş zam gerçekleşeceğini açıkladı. Buna göre, benzinin fiyatı ortalama İstanbul'da 5,82 liradan 5,99 liraya, Ankara’da ortalama 5,94 liradan 6,11 liraya, İzmir'de de 5,91 liradan 6,08 liraya yükselecek.

 

Kentlere Göre Küçük Değişiklikler Yapılacak

Motorin ise litresi ortalama İstanbul'da 5,63 liradan 5,81 liraya, Ankara'da 5,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,89 liraya, İzmir'de ise 5,71 liradan 5,89 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


 
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