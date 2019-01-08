Urfa’da Silahlı Banka Soygunu

Polis Olayla ilgili Soruşturma Başlattı

-Özel güvenlik görevlisinin silahıyla bir miktar Para alarak kaçtıEdinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü binası yakınındaki bir banka şubesinde yaşandı. Özel bir banka şubesine giren silahlı kişi ya da kişiler, özel güvenlik görevlisinin silahıyla birlikte bankadan bir miktar parayı alarak kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.Polis, soygunu gerçekleştiren kişi yada kişilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.