Urfa'da Terör Propagandasına 2 Tutuklama

Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı

- 25 yıldır terör örgütü PKK saflarında yer alıyorduEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında jandarma ekipleri, 25 yıldır terör örgütü PKK saflarında yer alan Ahmet A.'nın, Birecik'in Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan babası Sabri (65) ile annesi Bessey A.’yı (67) gözaltına aldı. Ekipler Bozova'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen Emin Y., Müslüm B. ve Faruk P.’yi de evlerinde yapılan operasyonla gözaltına aldı.Şüphelilerden Sabri ve Bessey A.'nın Jandarma Komutanlığında işlemlerinin devam ettiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emin Y.'nin savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, Müslüm B. ve Faruk P.’nin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu bildirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.