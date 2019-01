Urfa’da Tarihi Kalenin Surları Yağışlara Dayanamadı

Suriye’den Gelen İnsanlar Yaşıyor

Vatandaşlar Yetkililerin İlgilenmesini İstiyor

- Siverek Kalesi çevresinde bulunan evler tehlike altındaTarihi Asurlular’a dayanan, Siverek ilçesinin önemli simgelerinden biri olan Siverek Kalesi yıllardır restore edilmeyi beklerken, son günlerde yağan yağmurlarla birlikte surlarının bir bölümü yıkılarak çevresinde bulunan evlere zarar verdi. Kalenin çevresinde bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar, yağışlı zamanlarda kalede dökülmeler olduğunu, son yıkımın ardından evlerinde korkuyla yaşadıklarını belirtti. Vatandaşlar yetkililerin kaleye sahip çıkmadığını, bu yüzden kalenin gün geçtikçe yıkılıp yok olduğunu iddia etti.Kale Mahallesi Muhtarı Ramazan Akgün tüm çabalarına rağmen yetkililerin bir önlem almadıklarını iddia ederek,”Kale çevresinde bulunan evlerde insanlar yaşıyor, özelikle de Suriye’den gelen insanlar yaşıyor. Ne bırakıyorlar insanlar evlerini yapsın, ne de bu evleri kamulaştırıyorlar. Kalenin hali belli, zaten gün geçtikçe yıkılıyor, böyle şiddetli yağmur yağmaya devam etse çok tehlikeli şeyler olacak" dedi.Siverek Belediyesine defalarca başvurduklarını ama bir sonuç alamadıklarını söyleyen Muhtar Akgün, ”Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz’a defalarca söyledik, dilekçeler verdik, bize söyledikleri, kalenin Kültür Bakanlığının elinde olduğudur. Kale Kültür Bakanlığının elinde olabilir ama buradaki yetkililer müdahale etmelidir. Bütün mülki amirler ve muhtarlar gerekirse Ankara’ya gitmeliyiz. Ne olursa olsun buna bir çözüm bulmak zorundayız, yoksa gözlerimizin önünde bu kale yıkılacak ve bu evlerde yaşayan vatandaşlar hepsi altında kalacak” diye konuştu.Çevre sakinlerinden Adil Ağırağaç da her an kalenin yıkılacağından korktuklarını söyleyerek, bu tarihi kaleye yetkililerin bir an önce sahip çıkmalarını istedi.