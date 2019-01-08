İntihar İçin Çatıya Çıktı, Vatandaşlara “Eğlence çıktı size, Diye Seslendi

Eğlence Çıktı Size, Keyfiniz Güzel Vallahi

-Şahsın atlama ihtimali üzerine şişme branda açıldı- Bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, şahsı kolundan tutarak güvenli yere çekti.Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; elindeki bıçakla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi karşısındaki beş katlı bir apartmanın çatı katına çıkan Y.K.’yi gören vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de şahsın atlama ihtimali üzerine şişme branda açtı.Elindeki bıçakla çatıda bekleyen Y.K. aşağıda kendisini cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlara “Eğlence çıktı size, keyfiniz güzel vallahi” diye seslendi. Polis ekipleri yarım saat şahsı ikna etmeye çalıştı. Y.K.’nin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, şahsı kolundan tutarak güvenli yere çekti. Polis ekipleri eşliğinde aşağıya indirilen Y.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.K., ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.