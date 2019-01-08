Korkunç Kaza! Otomobil Dereye Uçtu 8 Kişinin Cesedi Çıkarıldı

Eşini 3 Gün Önce Kaybetmiş

- Eşinin cenazesinden dönerken kaza yaptıEdinilen bilgiye göre, Erkan Aslan (43) idaresindeki 22 UF 474 plakalı otomobil, Hayrabolu-Tekirdağ yolu üzerinde Ortaca Mahallesi mevkiinde Ortaca Deresi köprüsünün korkuluklarına çarptı ardından da dereye uçtu. Vatandaşların ihbarı sonucu harekete geçen jandarma ekipleri aracı sudan çıkardı. Nöbetçi savcı nezaretinde araçta yapılan incelemede biri bebek toplamda 8 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Yapılan incelemelerin ardından kazada hayatlarını kaybedenlerin sürücü Erkan Arslan (43) Mustafa Öner (65) Ayşe Öner (67) Pınar Aldemir (24), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Seyit Abdullah Öner (5) ve Emir Umeyir Aldemir adlı bebek olduğu tespit edildi.Feci kazada hayatını kaybeden ve Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan Erkan Aslan’ın eşini 3 gün önce bir hastalık neticesi kaybettiği ve geçtiğimiz Cumartesi günü memleketi Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyünde defnettiği kaydedildi. Araçta bulunanların bu cenaze dolayısıyla Uzunköprü’de bulundukları ve cenazeden döndükleri kaydedildi.