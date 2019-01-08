Sosyal Medyadan Yapılan İş Görüşmesinde 'Taciz” İddiası

Nişanlıysan Sıkıntı Olur

- İşverenden, iş başvurusu yapan genç kadına akıl almaz sorular-Sosyal medyada tacize uğradığını iddia eden kadın görüşmeleri sosyal medya grubundan yayınladıDenizli’de sosyal medyadan iş ilanı veren bir kişinin, ilana başvurmak için mesaj atan kadına verdiği cevaplar akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre, A.K., isimli şahıs sosyal medya üzerinden iş ilanı verdi. İş arayan S.A. isimli genç kadın ise A.K.’ye masaj atarak iş için bilgi isteyip, hala eleman arayıp aramadıklarını sordu.Bunun üzerine A.K., S.A.’ya iş başvurusu ile ilgisi olmayan sorular sormaya başladı. A.K., görüşmeye önce “Yaşın kaç, evli misin bekar mı? Nerede oturuyorsun? Tecrüben var mı?” gibi sorular ile başlarken, S.A.’nın nişanlı olduğunu söylemesi üzerine, “Hımm sıkıntı olur, bekar düşünüyorum, nişanlın kıskanır, nişanlını seviyor musun, neyse mutluluklar” gibi söylemlerde bulunduğu öne sürüldü.Konuşmalarının ekran görüntülerini alarak sosyal medyada Denizlililerin bilgi alışverişi yaptığı Trafik ve Yaşam Grubu’nda paylaşan S.A.’nın, A.K.'den şikayetçi olacağı belirtildi. Sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.