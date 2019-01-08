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Bu haber 08 Ocak 2019 14:15:48 Tarihinde eklenmiştir.

Geleceğin Tenisçileri Şanlıurfa'da Yetişiyor

Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da gençlere yönelik her türlü eğitim, spor ve sanatsal projelerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz hafta hizmete sunduğu Tenis Dünyası'nda geleceğin şampiyonları yetişiyor.

Geleceğin Tenisçileri Şanlıurfa'da Yetişiyor

Şanlıurfalı gençler her spor branşında olduğu gibi teniste de şehirlerinin adını Türkiye'ye duyurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Tenis Dünyası'nda tenis eğitimlerine başlayan gençler, uzman eğitmenler eşliğinde bir taraftan spor yaparken bir taraftan da tenisi öğrenerek Büyükşehir Belediyespor takıma alınmak için ter döküyor.

 

Kurslara Çok Sayıda Genç ve Yetişkinler Başvuruda Bulundu

5 uzman eğitmenin verdiği eğitimlere yaşları 7 ile 16 arasında değişen 120 genç katılırken, yetişkinlerde ise yeni başlayan kurslara şu ana dek 50 kişi katılım gösterdi. Açık ve kapalı kortları sayesinde Şanlıurfalılara yılın 12 ayı tenis yapmayı sunan Tenis Dünyasında çocuklar eğitimlerini sürdürürken, aileleri de kafeterya bölümlerinde oturarak eğlenceli zamanlar geçirebiliyor.

 

Bu Şehrin Çocuklarına Teniste De İnanıyoruz

Kurslara yoğun katılımın yaşandığını belirten Büyükşehir Belediyesi Gençlik Ve Spor Şube Müdürü Aziz Çiftçi, "Amacımız Şanlıurfalı gençlerimize tenisi sevdirmek. Yetenekli ve azimli olan gençlerimizi de Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki Tenis takımımızda değerlendireceğiz. Gençlere yatırımlarımızın meyvelerini alıyoruz. Türkiye'nin en genç şehrinde yaşadığını bilen bir kadro olarak her gün nasıl daha da iyisini yapabilirizin derdinde olduk. Gençlerine inanan ve güvenen bir ekip olarak Şanlıurfa'nın adını teniste de gündeme getireceğiz" ifadelerini kulandı.
Gençler de kendilerine yönelik her türlü imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye ve ekibine teşekkür etti.

 
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