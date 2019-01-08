Erdoğan, Müjdeleri Peş Peşe Açıkladı

80 Milyon Liralık Faturayı Devlet Karşılayacak

Vatandaşların Kredi Kartı Borçları Tek Çatı Altında Toplanacak

Erdoğan kredi kartı borçluları, esnaf, işveren ve ihtiyaç sahiplerini sevinderecek açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kwh kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. 2.5 milyonun üzerindeki hanede 80 milyon liralık faturayı devlet karşılayacak" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kredi kartı borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlarımıza da mevcut borçlarını daha kolay ödemeleri için imkan sağlıyoruz. Ödeme güçlüğü çeken vatandaşların kredi kartı borçları tek çatı altında toplanacak. Ziraat Bankası'ndan alacağı krediyle borcunu kapatacak. Sonra çok uygun şartlarda aylık gelirine uygun şekilde ödeyecek" dedi.