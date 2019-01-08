Buz Tutan Yoldan Şarampole Uçtu



Elektrik Direğine Çarpıp Şarampole Yuvarlandı

- Şarampole uçan aracın sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattıAlınan bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar 5. Sokak üzerinde seyir halinde bulunan 54 PG 680 plakalı otomobil sürücü Ahmet Biçer, Şair Salih Korkmaz Sokağa dönüş yaptığı esnada yerlerin buz olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybetti.Yol üstünde frene basmasına rağmen kayarak ilerleyen araç, yolun sonundaki elektrik direği çarpıp şarampole yuvarlandı. Araç sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken araçta büyük hasar meydana geldi.Olay esnasında sokak üzerinde başka araç ve insanların olmaması olası bir büyük kazanın önüne geçti.