Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Acı Günü



Rizede Toprağa Verilecek

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan'ın 83 yaşındaki Ali Mutlu, uzun süredir akciğer rahatsızlığına bağlı olarak solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybeden Mutlu, hayata gözlerini yumdu. Ali Mutlu için öğle Piyalepaşa Camisinde tören düzenlenecek.Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi'ne götürülecek ve çarşamba günü Güneysu Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.