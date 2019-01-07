​9 Avukat Tefecilik Yaparak Trilyonlar Kazadı

Çok Sayıda Adreste Arama Yapıldı

Haksız Kazanç Elde Etmişler

- Tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan avukat ve 9 zanlı adliyeye sevk edildiBursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa Barosuna kayıtlı avukat H.K’ye suç örgütü kurduğu iddiasıyla operasyon düzenledi. H.K. ve beraberinde çalışan 10 kişiye yönelik yapılan operasyonda avukatlık bürosunun da aralarında bulunduğu çok sayıda adreste aramalar yapıldı. Operasyonda avukat H.K’yle birlikte toplam 10 kişi gözaltına alındı.Aramalarda çok sayıda silah ve 2 tane operasyonel balistik yelek ele geçirildi.Zanlıların vatandaşlardan toplamda 1,5 milyon haksız kazanç elde ettiği, silahla kasten adam yaraladığı, yağma, suç üstlenme, tehdit, şantaj gibi suçlara karıştığı iddia edildi. Daha önce yaralama suçundan tutuklanan ancak bu soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesine başvurulacak H.Y ile avukat H.K. ve K.G.K, V.G, A.H, M.Ç, S.D, İ.K, M.D. ve S.D. isimli zanlılar adliyeye sevk edildi.Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği ortaya çıktı. 10 kişinin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.