​Parkta Gördükleri Bebek Eli Şoke Etti

- Parkta görenler büyük şok yaşadı

- Poşetin içinde bebek buldular



Büyük Şok Yaşadı

Poşette Buldular

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde bulunan aş evine yemek almaya giden vatandaşlar, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda beklerken gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Toprağın üstünde bebek eli gören vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, bir kısmı toprağa gömülü olan poşeti tespit etti. Topraktan çıkarılan poşette ise bir cenin bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası cenin Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.Olayla ilgili şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.