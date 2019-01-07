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Bu haber 07 Ocak 2019 19:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Türk ve Yunan Polisinden Ortak Operasyon

Türk ve Yunan polisinin Atina’nın Pire Limanı’nda gerçekleştirdiği ortak operasyonda milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi.

​Türk ve Yunan Polisinden Ortak Operasyon

-Türk polisi, Yunan polisi ile ortak operasyon düzenledi
 

Yunanistan Polisi ile Ortak Operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Yunanistan polisi ile ortak bir operasyon gerçekleştirdi. 

 

Gemide Baskın Düzenlendi

Atina'nın Pire limanında gerçekleştirilen operasyonda Lazkiye limanından yola çıkan ve Hırvatistan üzerinden Türkiye'yi geçerek Dubai'ye ulaşacak bir gemide baskın düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 23 tonluk kurşun levhalar içine gizlenmiş milyonlarca uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. 
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